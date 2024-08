Recado da Rainha

Marta destaca orgulho em prata olímpica: "Resgate do futebol feminino brasileiro"

Capitã da Seleção Brasileira enaltece trajetória rumo à final olímpica e exalta a superação do time para chegar à final após eliminar a anfitriã França, além da Espanha, campeã do mundo

Marta encerrou a participação dela em olimpíadas com a prata nos Jogos de Paris . (Vitor Jubini)

Após a derrota para os Estados Unidos na final das Olimpíadas, a craque Marta emocionou ao falar sobre o sentimento de conquista com a medalha de prata, destacando o orgulho de ter chegado à decisão após 16 anos de espera. A jogadora, que esteve fora de duas partidas durante a competição em Paris, ressaltou a superação da equipe diante das adversidades e reforçou a importância de valorizar o futebol feminino no Brasil.

Em entrevista após a final olímpica, Marta falou sobre a trajetória da Seleção Brasileira e a confiança depositada no trabalho do técnico Arthur Elias, além de mandar um recado direto aos críticos do futebol feminino. A camisa 10 ressaltou que, apesar de não conquistar o ouro, a prata simboliza o resgate do orgulho de vestir a camisa da Seleção.

Orgulho pela prata

É uma sensação de orgulho. Quando eu ganhei a medalha de prata em 2004 e 2008, eu não senti tanto orgulho como estou sentindo nesse momento, porque foram 16 anos esperando voltar a uma final olímpica. Pelos históricos anteriores da seleção, vamos ser sinceros, quase ninguém estava acreditando que a seleção ia chegar numa final olímpica, que o Brasil sairia daqui com uma medalha. Marta • Capitã seleção brasileira

Confiança na equipe e superação:

"Essa confiança que a gente depositou no trabalho do professor Arthur Elias, e a maneira que a gente soube lidar com os altos e baixos dessa competição, atletas machucados, eu ficando de fora de dois jogos, galera falando mal, 'ah, Marta tem que jogar, não tem que jogar'. Não era momento para isso, era para se fechar e realmente tentar minimizar ao máximo esses empecilhos, e chegamos em uma final."

Recado aos críticos

"Essa medalha representa o resgate do orgulho, que a gente tem em ver que o futebol feminino do Brasil pode ser competitivo, mas precisa ser mais valorizado. Tem muita gente que não assiste o futebol feminino, mas quando perde, é o primeiro a comentar, é o primeiro a ir lá e falar, 'quem curte o futebol feminino'. Para os haters, você que se preocupa e perde seu tempo para criticar em vez de elogiar, deixo aqui minha mensagem: essa medalha e todas as outras que a gente ganhou em Olimpíadas, todos os títulos, seja individual ou coletivo no futebol feminino, é para aquelas pessoas que sempre acreditaram desde o primeiro momento."

Dedicação aos apoiadores:

Muitas delas estavam aqui na arquibancada nos dando esse apoio, famílias, amigos. Para essas pessoas, a gente dedica esse momento de hoje. Para outras que se aproveitam do momento para falarem besteira, a gente não deve nada. Marta • Capitã seleção brasileira

Gratidão pela conquista:

A rainha ainda disse sobre sua gratidão pela prata. "Estou chorando de gratidão, de felicidade, não lamentando que a gente ficou com a prata. Olha o quanto a gente teve que se superar. Essa prata, como falei, é o resgate do orgulho quando a gente coloca essa camisa da Seleção Brasileira e representa o nosso país e joga com vontade."

