Na despedida de Marta, Brasil perde para os EUA e leva a prata em Paris

Essa foi a terceira vez que a seleção feminina perdeu uma final olímpica para as americanas (Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024)

Marta em seu último jogo pela Seleção Brasileira. (Vitor Jubini / A Gazeta)

Filipe Souza Editor de Esportes e colunista / [email protected]

A despedida da Rainha Marta com a camisa da seleção brasileira foi sem a medalha de ouro olímpica. Na tarde deste sábado (10), o Brasil perdeu para os Estados Unidos por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, e garantiu amedalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Swanson marco o gol que deu a medalha de ouro para as americanas.

Essa foi a terceira vez que o Brasil perdeu uma final olímpica para os Estados Unidos no futebol feminino (Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024). Desta vez, a equipe dominou o primeiro tempo, mas não foi capaz de traduzir sua superioridade em gol. Na segunda etapa, as americanas controlaram o jogo, marcaram o gol e administraram a vitória.

O Jogo

O jogo começou com o Brasil ditando o ritmo de jogo com jogadas pelos lados do campo. As melhores oportunidades surgiam pelo lado esquerdo com Ludmila, que chegou ao gol em uma destas investidas, mas a árbitra contou com o auxílio do VAR para dar impedimento e anular o gol.

Os Estados Unidos só conseguiu assustar o Brasil aos 25 minutos de jogo. Em investida com velocidade pelo lado esquerdo do ataque, Swanson saiu na cara do gol, mas parou em grande defesa de Lorena. A partir daí o jogo ficou bastante equilibrado. A Seleção brasileira teve boa chance aos 45 minutos da primeira etapa, quando Gabi Portilho aproveitou cruzamento da direita e bateu para a boa defesa da goleira Alyssa.

A segunda etapa começou da mesma forma que o primeiro tempo acabou. Jogo muito disputado, até que aos 12 minutos os Estados Unidos conseguiu abrir o placar. Swanson aproveitou lançamento rasteiro, saiu na cara de Lorena, e desta vez bateu com categoria para estufar as redes: 1 a 0 EUA.

Após o gol o técnico Arthur Elias mudou muitas peças na equipe, inclusive colocou Marta no jogo. Mas a princípio o time se desesperou para buscar o empate e passou a dar mais espaços para as americanas. Trinity Rodman quase ampliou a vantagem em contra-ataque, mas chutou para fora após driblar duas adversárias. A atacante norte-americana Sophia também desperdiçou boa chance em contragolpe.

O Brasil se lançou ao ataque muito mais na base do abafa do que na criação de jogadas. As americanas conseguiram se defender bem e levar perigo nos ataques. No fim, o time americano administrou a vitória e garantiu a conquista da medalha de ouro.

