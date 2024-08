Ana Patrícia cala críticos com resposta em forma de medalha de ouro em Paris

A campeã olímpica e parceira de Duda revelou, após a conquista, ter recebido mensagens de ódio quando foi eliminada precocemente nos Jogos de Tóquio-2020

Foi difícil, suado, muito comemorado e ainda com um sabor de resposta aos críticos. Estas foram algumas das sensações vividas por Ana Patrícia, que ao lado da parceira Duda, conquistou a medalha de ouro no vôlei de praia, na vitória sobre a dupla do Canadá nesta sexta-feira(9), na Arena Torre Eiffel, nos Jogos de Paris.