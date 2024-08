Um passeio de bicicleta pelas charmosas ruas de Paris

Na cidade com mais de 300 quilômetros de ciclovia, pegamos uma bike e pedalamos nos cantinhos da sede olímpica; confira como foi

Andar de bicicleta é uma atividade que pode ser tanto a lazer como a trabalho. Mas poder unir as duas situações pelas ruas de Paris não é todo dia que se pode fazer, pelo menos para nós, brasileiros. A capital francesa, é uma das cidades com mais ciclovias no mundo e existe um grande estímulo para incentivar as pessoas a trocarem veículos a combustão pela bike.