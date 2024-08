Duda e Ana Patrícia conquistam o ouro no vôlei de praia em Paris

A dupla brasileira bateu o Canadá por 2 sets 1 na grande final em jogo emocionante

Ana Patrícia e Duda fizeram história e se sagraram campeãs do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos Paris 2024. As brasileiras são as atuais número 1 do ranking mundial, e bateram a dupla canadense Melissa e Brandie por 2 sets a 1, com parciais de 26/24; 12/21 e 15/10.

No set desempate, as brasileiras se saíram melhor e estiram à frente do placar durante boa parte do jogo. Com muita seriedade, Duda e Ana Patrícia venceram o tie-break e colocaram a medalha dourada no peito, mais uma para o país com mais pódios no vôlei de praia.