Alison "Piu" dos Santos conquista o bronze nos 400m com barreiras

Brasileiro fechou o pódio com tempo de 47s26 e conquista segundo bronze olímpico da carreira; americano Rai Benjamin leva ouro

Mais uma medalha para a coleção! O brasileiro Alison dos Santos, o “Piu”, conquistou a medalha de bronze na final dos 400m com barreiras nesta sexta-feira, 9, nos Jogos Olímpicos Paris 2024 . Com tempo de 47s26, ele ficou em terceiro para repetir o desempenho em Tóquio 2020, garantindo sua segunda medalha olímpica de bronze na carreira.

Campeão olímpico, o americano Rai Benjamin foi o único a correr abaixo dos 47s em Paris, fechando em 46s46. O noruegês Kasper Warholm ficou com a prata, com 47s06, apenas 0s2 à frente de Alison. Na prática, foi um pódio muito similar ao de Tóquio, com Piu em terceiro e as duas primeiras posições invertidas.