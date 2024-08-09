Isaquias se iguala a Robert Scheidt e Torben Grael com 5 medalhas

Com a conquista da prata na prova de canoagem velocidade C1 1.000m nesta sexta-feira (9) no estádio náutico de Vaires-sur-Marne, a leste da capital francesa, o canoísta baiana Isaquias Queiroz alcançou sua quinta medalha olímpica e se igualou aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, considerado o número total de pódios.

Isaquias Queiroz celebra a conquista da medalha de prata no C1 1000m Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Isaquias já havia conquistado o ouro na mesma prova em Tóquio-2020 e a prata na Rio-2016. Nos Jogos do Rio de Janeiro, também ficou com a prata na C2 1.000m e com o bronze na C1 200m.

O baiano de Ubaitaba chegou à França com a possibilidade de chegar a seis medalhas em Olimpíadas, o que o colocaria ao lado da ginasta Rebeca Andrade como o maior medalhista olímpico do país, mas terminou na última colocação a prova do C2 500m na véspera, ao lado de Jacky Godmann.

Após a conquista da prata, Isaquias desabafou e relembrou o quão difícil foi conseguir alcançar o resultado em Paris.

"Todos vocês sabem que 2023 não foi um ano fácil para mim", disse. "Foi o ano que eu percebi o que não é ser campeão mundial, não ser um super atleta, ser um ser humano com problemas mentais, pessoais, físicos, e tive a oportunidade de sentir essa sensação e tive a oportunidade de remontar, de poder chegar aqui, ser campeão olímpico para mim."