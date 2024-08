Isaquias Queiroz conquista a prata na canoagem C1 1000 com arrancada espetacular no fim

O canoísta se recuperou nos 250m finais da prova e tirou uma diferença superior a 2 segundos para chegar ao segundo lugar

O canoísta Isaquias Queiroz fez história mais uma vez! Na manhã desta sexta-feira (9), o brasileiro chegou na segunda colocação na final do C1 1000m dos Jogos Olímpicos de Paris e ficou com a prata na prova, cujo atual campeão era justamente o atleta baiano.

A final do C1 1000m era a última chance de medalha de Isaquias Queiroz na Olimpíada da França, já que terminara a decisão do C2 500m ao lado de Jacky Godmann na oitava colocação.

Com a medalha nos Jogos de Paris 2024, a quinta em três participações olímpicas, Isaquias Queiroz se tornou definitivamente um dos maiores medalhistas olímpicos do Brasil. O canoísta está atrás da ginasta Rebeca Andrade, que, com seis pódios, lidera o ranking isoladamente.

Ela terminou a Olimpíada da França com quatro medalhas: bronze na final por equipes, prata no individual geral feminino, prata no salto e ouro no solo. Em Tóquio 2020, a ginasta brasileira tinha sido ouro no salto e prata no individual geral.