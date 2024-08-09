Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Rebeca Andrade e outros medalhistas reclamam da qualidade das medalhas de Paris
Material ruim?

Rebeca Andrade e outros medalhistas reclamam da qualidade das medalhas de Paris

A campeã no solo em Paris alegou que as medalhas estão arranhando e se deteriorando; caso semelhante ocorreu com o skatista norte-americano Nyjah Houston
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2024 às 10:28

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 10:28

Nyjah Houston mostrou a situação da medalha de bronze conquistada por ele dias após a competição em Paris
Nyjah Houston mostrou a situação da medalha de bronze conquistada por ele dias após a competição em Paris Crédito: Reprodução/Instagram
Quem viu as quatro medalhas de Rebeca Andrade, de 25 anos, conquistadas nas Olimpíadas 2024 penduradas no pescoço, pode se considerar um privilegiado. Maior atleta olímpica da história do Brasil, ela decidiu levar as premiações nas mãos ou nos bolsos por um motivo inusitado e aceitável: as medalhas estão arranhando por causa do contato entre elas.
Já o medalhista de bronze no street, o norte-americano Nyjah Huston, reclamou e postou que a sua medalha olímpica já está se desgastando
Rebeca, que ganhou mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, tomou a decisão por cuidado mesmo com seus tesouros. "Quando as coloco no pescoço, elas batem muito umas nas outras e estão ficando arranhadas. Estou ficando triste. Eu não quero ficar triste. Então não vou mais colocá-las no pescoço: vou andar com elas nas minhas mãos. Duas nas mãos, duas nos bolsos, para não correr o risco", comentou.
A novidade foi contada em entrevista ao canal de Galvão Bueno no YouTube, a ginasta voltou a falar sobre não dar entrevista em inglês. "Falo inglês e sinto que me expresso mais falando a minha língua do que em outra. Eu sou brasileira e falo português. E eu vou falar em português e pronto", explicou a atleta que exibiu as medalhas para a câmera individualmente: o bronze, da final por equipes; as duas medalhas de prata, conquistadas no individual geral e no salto, além do ouro no solo.
Em Paris-2024, Rebeca se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis no total. Na última Olimpíada, em Tóquio-2020, ela conquistou uma prata no individual geral, além do ouro no salto.

Veja Também

Isaquias Queiroz conquista a prata na canoagem C1 1000 com arrancada espetacular no fim

Atleta se machuca, sai carregada e Brasil fica fora da final na ginástica rítmica

Como os medalhistas olímpicos ganham dinheiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paris Olimpíadas Rebeca Andrade Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados