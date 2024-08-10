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Vôlei

Aos 70 anos e com o bronze, Zé Roberto deixa futuro em aberto na seleção feminina

Logo após a vitória sobre a Turquia, que garantiu o ouro, o treinador preferiu não responder se irá seguir para mais um ciclo olímpico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2024 às 15:39

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 15:39

"A gente tem que valorizar muito essa medalha do bronze. Ser medalhista olímpico é história. Elas valorizaram isso o tempo inteiro", disse José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira de vôlei, após conquistar o bronze contra a Turquia nas Olimpíadas, seu quinto pódio.
Sempre vibrante, Zé Roberto conduziu o vôlei feminino a mais uma medalha em olimpíadas
Sempre vibrante, Zé Roberto conduziu o vôlei feminino a mais uma medalha em olimpíadas Crédito: Alexandre Loureiro/COB
Quando questionado sobre seu futuro na seleção, o técnico demonstrou incerteza. "Foi uma preparação muito bem feita, e agora o futuro, eu não sei, sinceramente, eu ainda não me preparei para esse momento", afirmou ele, que completou 70 anos durante os Jogos de Paris-2024.
"A gente combinou de conversar ainda com a confederação, fazer um retrospecto sobre como foi o ciclo."
O Brasil venceu por 3 sets a 1, com destaque para a capitã Gabi, com 28 pontos, e para Taisa Daher no bloqueio. Do lado da Turquia, quem deu trabalho para o Brasil foi Vargas, a maior pontuadora.
"Foi extremamente importante a atitude que elas chegaram, ter representado o nosso povo.
Todos os times que elas enfrentaram caíram de pé [após derrota], e o povo reconhece isso", disse o técnico, que se emocionou no final da partida.
"Essa é a nossa missão de estar segurando a camisa nacional. Fico feliz porque elas se doaram o tempo inteiro, antes e agora", afirmou em entrevista à Globo.

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