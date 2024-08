Olimpíadas

Brasil supera a Turquia e busca a medalha de bronze no vôlei feminino

A seleção brasileira bateu a Turquia na tarde deste sábado (10) e garantiu o pódio no vôlei em Paris-2024

1 min de leitura min de leitura

As meninas do vôlei venceram a Turquia e são bronze em Paris. (Miriam Jeske/COB)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Depois de uma derrota duríssima contra os Estados Unidos na semifinal, a seleção brasileira levantou a cabeça e voltou para a disputa do bronze dos Jogos Olímpicos de Paris contra a Turquia e se saiu melhor. As meninas garantiram mais uma medalha para o vôlei brasileiro em um jogo muito equilibrado, em uma partida de 3 sets a 1 - com parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15

Depois de um primeiro set de domínio brasileiro, a Turquia voltou para o segundo com mais ímpeto de vencer e ficou boa parte de jogo à frente do Brasil, que se recuperou a partir do vigésimo ponto e, de virada, fechou o set em 27 a 25.

É BRONZEEEEEEEEE PARA O BRASIL! 🇧🇷🥉



Nossas meninas deram um show contra a Turquia e conquistam a tão sonhada medalha olímpica em #Paris2024! ✅🔥



Não faltou empenho, raça e comprometimento! Vocês são orgulho para todo o Brasil! 🫶#JogosOlímpicos #Medley pic.twitter.com/2JsccVcHPW — Time Brasil (@timebrasil) August 10, 2024

No terceiro, mais uma ótima atuação turca que, desta vez, não abriu margem para a virada brasileira e fechou o 2 a 1.

No quarta e último set, as meninas do Brasil doutrinaram e fecharam a etapa com 10 pontos de vantagem, carimbando a medalha de bronze.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta