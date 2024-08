CAS aceita recurso e ginasta romena fica com o bronze no solo em Paris

Na prova em que Rebeca Andrade foi ouro, Ana Barbosu havia conquistado o terceiro lugar, porém o perdeu segundos depois após uma revisão; neste sábado (10), ela recuperou a medalha

A ginasta romena Ana Maria Barbosu garantiu neste sábado (10) através da Corte Arbitral do Esporte (CAS) a medalha de bronze no solo em Paris 2024 , prova vencida pela brasileira rebeca Andrade .

De acordo com o pedido da Federação Romena de Ginástica, os EUA pediram o recurso, depois do permitido, portanto, ele não devia ser considerado para a revisão da nota de Chiles. Ela havia tirado 13.666 e o recurso a garantiu um 13.766.

Brabosu estava com 13.700 e chegou a comemorar a medalha por alguns segundos, mas foi divulgado o resultado com a nota de Chiles já alterada. O CAS, no julgamento do pedido da federação romena, concordou que o pedido norte-americano do recurso foi feito depois do limite de um minuto da divulgação da nota (foi pedido quatro segundos depois), o que tornava ele irregular. Assim, a corte ordenou que a nota de Chiles volte a 13.666.