Rebeca Andrade supera Simone Biles e conquista o ouro no solo em Paris

É OUROOOOOOO PARA A MAIOR MEDALHISTA OLÍMPICA DO BRASIL! ??



Rebeca Andrade conquista o ouro na final individual do solo e eterniza o seu nome entre as realezas do esporte. ?



São quatro medalhas em #Paris2024 e mais duas em #Tóquio2020. No Brasil, ninguém subiu ao pódio… pic.twitter.com/rrJKEpx0oM