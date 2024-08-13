Rebeca Andrade é atleta brasileira que mais ganhou seguidores após Olimpíadas

Rebeca teve um aumento de quase 300% seguidores em um mês, segundo a BR Media, com as conquistas das medalhas de ouro, duas partas e um bronze na capital francesa. Outra ginasta que viu seus números saltar foi Flávia Saraiva. A carioca tinha um pouco mais de 1 milhão de seguidores e agora tem 5,2 milhões. A judoca Beatriz Souza passou de 11,5 mil para mais de três milhões de admiradores.