Rebeca Andrade é atleta brasileira que mais ganhou seguidores após Olimpíadas

Maior medalhista brasileira das Olimpíadas 2024 com quatro pódios no total (um ouro, duas pratas e um bronze), Rebeca Andrade foi a atleta brasileira atleta que ganhou mais seguidores no Instagram do início dos Jogos Olímpicos de Paris. Até o final da manhã desta terça-feira (13) ela somava 11, 7 milhões somente na rede social. A ginasta ganhou mais nove milhões de seguidores após a participação na competição.
Rebeca teve um aumento de quase 300% seguidores em um mês, segundo a BR Media, com as conquistas das medalhas de ouro, duas partas e um bronze na capital francesa. Outra ginasta que viu seus números saltar foi Flávia Saraiva. A carioca tinha um pouco mais de 1 milhão de seguidores e agora tem 5,2 milhões. A judoca Beatriz Souza passou de 11,5 mil para mais de três milhões de admiradores.
Rayssa Leal, que levou o bronze nos Jogos de Paris ganhou quase três milhões de seguidores na plataforma, passando de 6,4 milhões para 9, 2 milhões. Mesmo número de Gabriel Medina, que saiu dos 11,4 seguidores para 14,2 fãs.
Outra que se tornou um fenômeno nas redes sociais foi Júlia Soares. A atleta da equipe de ginástica artística ganhou muitos fãs com a participação nas Olimpíadas: de 52 mil seguidores foi para 2,7 milhões.
Quem mais ganhou seguidores
- Rebeca Andrade (ginástica): + 9 milhões de seguidores
- Flávia Saraiva (ginástica): + 4,1 milhões de seguidores
- Beatriz Souza (judô): + 3,9 milhões de seguidores
- Rayssa Leal (skate): + 2,8 milhões de seguidores
- Gabriel Medina (surfe): + 2,8 milhões de seguidores
- Júlia Soares (ginástica): + 2,6 milhões de seguidores