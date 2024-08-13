Capixaba Didi Louzada deixa o Flamengo e retorna ao Sesi Franca

O capixaba Didi Louzada, natural de Cachoeiro de Itapemirim, está de volta ao Sesi Franca, clube que o lançou para o cenário mundial do basquete. Foi anunciado nesta terça-feira (13) pelo clube paulista em um post no Instagram.
O jogador retorna ao time depois de cinco anos, trazendo consigo uma bagagem internacional que inclui passagens pela NBA e G League, fez a última temporada jogando pelo Flamengo e disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 pela seleção brasileira.
Didi, que estreou no NBB pelo Franca em 2017, passou os últimos anos acumulando experiência em ligas estrangeiras, incluindo uma temporada com o New Orleans Pelicans e uma breve passagem pelo Portland Trail Blazers. Agora, o atleta volta ao clube que o revelou, com a missão de contribuir para novas conquistas da equipe.