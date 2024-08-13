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Reaproximação

Sóbria, mãe de Simone Biles quer pedir perdão à filha

Shanon Biles deixou a ginasta e seus irmãos quando ainda eram crianças devido ao seu vício em drogas. Sóbria, ela quer retomar o contato com a medalhista olímpica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2024 às 18:44

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 18:44

A mãe da maior ginasta do mundo, Simone Biles, quer pedir perdão à filha, após anos sem conviver com ela. Shanon Biles deixou a ginasta e seus irmãos quando ainda eram crianças devido ao seu vício em drogas. Sóbria, ela quer retomar o contato com a medalhista olímpica.
Simone Biles durante apresentação no salto
Simone Biles terminou as Olimpíadas de Paris com três medalhas de ouro e uma de prata Crédito: Vitor Jubini
"Foi difícil desistir dos meus filhos, mas eu fiz o que tinha que fazer", disse Shanon Biles em entrevista ao DailyMail. "Eu não era capaz de cuidar deles. Eu ainda estava usando [drogas] e [meu pai] não queria que eu entrasse e saísse de suas vidas quando não estava bem", disse ela.
Simone tem uma irmã mais nova, Adria, e dois irmãos mais velhos, Tevin e Ashley. Ela e Adria foram acolhidos pelos avós, Ronald e Nelly, enquanto os mais velhos ficaram com o irmão de Ronald, após Shanon deixá-los em um orfanato quando a ginasta tinha apenas seis anos.
Mais tarde, ela conheceria a ginástica artística e a se tornaria uma das maiores atletas do esporte do mundo.
Agora, Shanon diz que quer se redimir com os filhos: "Gostaria de me reconciliar com a Simone pessoalmente --estou apenas esperando por ela e por Adria. Falo mais com a Adria do que falo com a Simone. Apenas pediria a ela que me perdoasse".
"O que ouço sobre a Simone vem do meu pai", disse ela. Além disso, ela também acompanha a filha pelas notícias esportivas e contou que deu uma festa em sua casa para comemorar duas medalhas nas Olimpíadas de Paris.

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