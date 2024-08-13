Sóbria, mãe de Simone Biles quer pedir perdão à filha

A mãe da maior ginasta do mundo, Simone Biles, quer pedir perdão à filha, após anos sem conviver com ela. Shanon Biles deixou a ginasta e seus irmãos quando ainda eram crianças devido ao seu vício em drogas. Sóbria, ela quer retomar o contato com a medalhista olímpica.

Simone Biles terminou as Olimpíadas de Paris com três medalhas de ouro e uma de prata Crédito: Vitor Jubini

"Foi difícil desistir dos meus filhos, mas eu fiz o que tinha que fazer", disse Shanon Biles em entrevista ao DailyMail. "Eu não era capaz de cuidar deles. Eu ainda estava usando [drogas] e [meu pai] não queria que eu entrasse e saísse de suas vidas quando não estava bem", disse ela.

Simone tem uma irmã mais nova, Adria, e dois irmãos mais velhos, Tevin e Ashley. Ela e Adria foram acolhidos pelos avós, Ronald e Nelly, enquanto os mais velhos ficaram com o irmão de Ronald, após Shanon deixá-los em um orfanato quando a ginasta tinha apenas seis anos.

Mais tarde, ela conheceria a ginástica artística e a se tornaria uma das maiores atletas do esporte do mundo.

Agora, Shanon diz que quer se redimir com os filhos: "Gostaria de me reconciliar com a Simone pessoalmente --estou apenas esperando por ela e por Adria. Falo mais com a Adria do que falo com a Simone. Apenas pediria a ela que me perdoasse".