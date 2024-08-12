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Disputa

Guarapari sedia Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-15 nesta semana

A competição acontece no Sesc até o próximo domingo (18), com entrada gratuita para os amantes do esporte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2024 às 18:16

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 18:16

As melhores equipes do basquete sub-15 do país competem no brasileiro da modalidade em Guarapari
As melhores equipes do basquete sub-15 do país competem no brasileiro da modalidade em Guarapari Crédito: Pedro Lorenzon
A cidade de Guarapari vai sediar, a partir desta terça-feira (13), o Campeonato Brasileiro de Basquete, na categoria sub-15. A competição acontece no Sesc até o próximo domingo (18), com entrada gratuita para os amantes do esporte.
Realizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), o campeonato terá a participação recorde de 45 equipes de mais de 12 estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Pará.
Os representantes do Espírito Santo no torneio serão o Álvares Cabral, o Saldanha da Gama e o Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), clube anfitrião. Ex-jogador profissional e coordenador geral do IVV/Cetaf, Luiz Felipe Azevedo, o Felipinho, falou da importância de receber esses eventos no Estado.
“Tem sido muito importante esse movimento de trazer esses grandes torneios para o Espírito Santo, pois ele contribui para o desenvolvimento do esporte e do basquete no Estado. Alunos e amantes do basquete têm tido a oportunidade de acompanhar basquete do mais alto nível do lado de casa e essa referência acaba inspirando toda essa nova geração”, disse.

A competição

A fase de grupos do torneio acontece entre terça (13) e quinta-feira (15), com jogos das 8 às 20 horas. A partir de sexta-feira (16), começam as fases eliminatórias, até a final no domingo (18).
Todo o Campeonato Brasileiro de Basquete será realizado no Sesc de Guarapari. Além de ser o local onde acontecerão os jogos, o espaço, que servirá também como hospedagem para os atletas e a arbitragem, passou por reformas recentes em todas as quadras para receber o torneio.
“O esporte é parte fundamental do nosso portfólio de programas e entendemos que ele deve ser praticado em excelentes condições. Por isso, essas pequenas reformas em nossas quadras são fundamentais”, disse Luiz Toniato, Diretor Regional do Sesc Espírito Santo.

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