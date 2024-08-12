  • Vini Jr. recusa oferta bilionária para jogar na liga saudita, diz jornal
Valores astronômicos

Vini Jr. recusa oferta bilionária para jogar na liga saudita, diz jornal

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) quer Vinicius Júnior como embaixador da Copa do Mundo 2034, que acontecerá no país asiático
Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 15:49

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, recusou recentemente uma proposta 'bastante lucrativa' para atuar na liga saudita. A informação é do site The Athletic.
Vinicius Júnior recusou jogar na ligda a Arábia Saudita, que ofereceu uma quantia bilionária a ele Crédito: Real Madrid/Divulgação
O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) quer Vinicius Júnior como embaixador da Copa do Mundo 2034, que acontecerá no país asiático.
Apesar da proposta, o Real Madrid não está interessado em vender o jogador. A cláusula de Vini Jr. chega a 1 bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões na cotação atual) e ele tem contrato com o clube espanhol até 2027 depois de assinar uma extensão em 2022.
Vinicius Júnior está satisfeito na capital espanhola e sonha em ganhar a Bola de Ouro atuando pelo Real Madrid, ainda segundo o site. O atacante, aliás, é um dos fortes candidatos a levar o prêmio da temporada 2023/24.
Apesar da negativa, é esperado que a Arábia Saudita volte a insistir na contratação de Vini Jr. em um futuro próximo.
Vinicius Júnior chegou ao Real Madrid em 2018 e, desde então, marcou 93 gols em 263 partidas, contribuindo para três títulos da La Liga, dois da Liga dos Campeões e dois do Mundial de Clubes.

