Aracruz e Vitória avançam no Estadual feminino de beach soccer 2024

Definições no estadual feminino de beach soccer 2024 Crédito: Laillah Martinelle/FECABES

O fim de semana de estreia do Campeonato Estadual feminino de beach soccer 2024, que começou neste sábado (10), na arena montada na Praça dos Namorados, em Vitória, além de um show de gols, já classificou duas equipes para a próxima fase: Aracruz e Vitória. A competição é disputada por seleções municipais.

Os times do interior e Capital venceram os dois jogos que disputaram até o momento, não podem ser mais alcançados pelas outras equipes do Grupo A e se enfrentam no próximo sábado (17) apenas para definir quem termina a 1ª fase na frente. Resta à Domingos Martins e Cariacica fazerem uma despedida honrosa da competição.

Na Chave B, que teve apenas uma rodada acontecendo neste sábado, Vila Velha e Anchieta largaram na frente, vencendo Serra e Linhares, respectivamente.

O complemento deste grupo acontece no próximo final de semana, com partidas no sábado à tarde e no domingo (18) de manhã. Todos os jogos foram transmitidos ao vivo pela FECABES TV no YouTube ( https://www.youtube.com/@fecabes ).

Grupo A definido em duas rodadas

No jogo de abertura da Chave A, que aconteceu na manhã deste sábado, a anfitriã Vitória "fez a honras da casa" e goleou a seleção de Domingos Martins por 6 a 1, com gols de Tai (4), Dilciane e da goleira Lelê Lopes para a equipe da capital, com Esquerdinha descontando para as martinenses.

Na sequência tivemos outra partida com muita bola na rede. A seleção de Aracruz, que "parecia a Alemanha", foi impiedosa e massacrou Cariacica, com uma incrível goleada de 7 a 1. Rebeca (3), Ana Lívia (2), Carla, Raiany marcaram os gols das aracruzenses, com Dianis fazendo o gol de honra das cariaciquenses.

Aracruz e Vitória avançam à próxima fase do Estadual feminino de beach soccer 2024 Crédito: Laillah Martinelle/FECABES

No domingo de manhã, aconteceram os jogos da 2ª rodada do Grupo A. E mais duas goleadas: Vitória despachou Cariacica por 6 a 2, com cinco gols da artilheira Tai e um de Andreia, com Fran (2) anotando os dois gols cariaciquenses.

E pra fechar o fim de semana entre as mulheres, Aracruz massacrou Domingos Martins, goleando por incríveis 9 a 3. Rhaquel marcou cinco vezes, com Ana Lívia, Cíntia, Rebeca e Raiany completando o placar para as aracruzenses. Jessica fez três gols, descontando para as martinenses.

Grupo B segue na próxima semana

Tivemos apenas uma rodada do Grupo B, que aconteceu na tarde deste sábado (10). Anchieta venceu Linhares por 2 a 0 na disputa de pênaltis, após empate por 4 a 4 no tempo normal, com gols de Lindinalva (3) e Natalie para as anchietenses, com Sarah, Thaynara, Kamilly e Flávia anotando os gols linharenses.

Classificação

Grupo A





Aracruz - 6pts (saldo 12)



Vitória - 6pts (saldo 9)



Cariacica - 0pt (saldo -10)



Domingos Martins - 0pt (saldo -11)





Grupo B





Vila Velha - 3pts (saldo 8)



Anchieta - 1pt (saldo 0)



Linhares - 0pt (saldo 0)



Serra - 0pt (saldo -8)



Confira os jogos da primeira rodada

Sábado – manhã (10/08)



08h – Vitória 6 x 1 Domingos Martins



10h20 – Aracruz 7 x 1 Cariacica





Sábado – tarde (10/08)



14h40 – Anchieta 4 x 4 Linhares (2 a 0 Anchieta nos pênaltis)



17h – Serra 0 x 8 Vila Velha



Confira os jogos da segunda rodada

Domingo – manhã (10/08)



08h – Vitória 6 x 2 Cariacica



10h20 – Domingos Martins 3 x 9 Aracruz





Sábado – manhã (17/08)



08h – Linhares x Vila Velha



11h30 – Vitória x Aracruz



Confira os jogos da terceira rodada