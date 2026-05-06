Como quadrilha que roubou apartamento no ES planejava furtos em prédios de luxo

Durante uma ida à praia em março de 2024, a dona de um apartamento localizado em um edifício de alto padrão da Praia da Costa, em Vila Velha, teve mais de R$ 700 mil em dinheiro, joias e outros pertences furtados de dentro do imóvel. Dois anos depois, a Polícia Civil concluiu a investigação, que revelou uma quadrilha altamente especializada em crimes semelhantes.





Segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, a escolha dos alvos é feita pela internet, a partir de dados obtidos na chamada deep web. As buscas são feitas, inclusive, em diferentes idiomas, como português, espanhol, inglês, árabe, chinês, entre outros.





“Eles sabem quem tem renda alta e quem não tem porque eles têm acesso a sites hospedados até fora do Brasil. Conseguem informações detalhadas, como nome completo, endereço, telefone celular, endereço do condomínio, telefone da portaria do condomínio em alguns casos, imposto de renda, veículos e até assinaturas digitais da pessoa. Com esse acesso, eles não vão no escuro. Eles estudam muito bem (cada vítima)".





O apartamento furtado em 2024 pertence à ex-participante de um reality show, que mora na Inglaterra e vinha ao Espírito Santo somente em alguns momentos do ano. Para adentrar o local, duas jovens, agora identificadas como Rayssa Carneiro Arruda, de 20 anos, e Maria Luyza Silva de Oliveira, 20 anos, se passaram por parentes da moradora para ter acesso ao condomínio.





“Essas duas meninas entraram no edifício e a zeladora estava neste momento na portaria, porque o porteiro tinha ido resolver uma pendência – o que já é uma falha na segurança. A zeladora perguntou para onde estariam indo, e elas falaram que estavam indo ao apartamento 301, dizendo que eram netas da senhora. Quando a zeladora disse que ia interfonar, uma dessas meninas começou a apresentar nervosismo, gritando, xingando, e ela, com medo de perder o emprego, acabou liberando a entrada".