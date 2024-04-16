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Ex-participante de reality da Record tem apartamento furtado em Vila Velha

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o prejuízo foi avaliado em R$ 700 mil e duas mulheres são suspeitas do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 12:39

A ex-participante do reality A Grande Conquista, Mirian Carter, teve seu apartamento invadido em Vila Velha. A informação, divulgada pela colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, é de que vários itens da casa da famosa foram levados. Até o momento, duas mulheres são suspeitas.
A colunista, que afirma ter tido acesso ao boletim de ocorrência, disse que o prejuízo de Mirian foi avaliado em cerca de R$ 700 mil. Segundo ela, o caso aconteceu em março deste ano, quando a ex-participante do reality da Record veio para o Espírito Santo passar o verão. A influenciadora, que coleciona mais de 215 mil seguidores em seu Instagram, mora na Inglaterra.
De acordo com Fábia, o apartamento de Mirian foi arrombado no momento em que ela foi à praia, em frente ao condomínio. Ao chegar em casa, a influenciadora teria encontrado a fechadura destruída e o interior da residência revirado. Diante da situação, Mirian Carter foi atrás de mais informações com sua secretária.
A influenciadora Mirian Carter encontrou sua residência revirada em Vila Velha
Mirian Carter atualmente vive em Londres Crédito: Reprodução/Instagram/@miriancarterofc
Uma funcionária do condomínio, que estava na portaria cobrindo o horário de lanche do porteiro, relatou que duas mulheres tiveram acesso ao prédio com o objetivo de visitar um dos apartamentos. A colunista do Metrópoles contou ainda que a funcionária afirmou  que as mulheres estavam com uma mala quando foram embora do local.
Apesar das suspeitas, as investigações continuam com uma dificuldade: o sistema de videomonitoramento do local não estava funcionando no momento do crime. Mesmo assim, câmeras próximas do condomínio captaram duas mulheres, uma delas carregando uma mala.
A influenciadora Mirian Carter encontrou sua residência revirada em Vila Velha
Mirian Carter é escritora e teve o apartamento roubado no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@miriancarterofc
De acordo com Mirian, as mulheres estavam vestindo roupas que estavam no seu apartamento. Além disso, elas teriam saído do local bebendo uma cerveja. Cabe ressaltar que as duas são suspeitas, mas não acusadas.
Segundo Fábia, dois iPods de Mirian estavam na lista de itens furtados. Um deles foi rastreado até Cariacica, já o outro estava perto do condomínio quando a denúncia foi registrada. A influenciadora foi orientada pelo policial a comparecer ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com uma lista dos pertences levados na invasão.

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