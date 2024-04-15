Vanessa Lopes é confirmada no elenco de Túnel do Amor

A influenciadora Vanessa Lopes participará de outro reality Crédito: Reprodução/Instagram/@vanessalopesr_

A partir da próxima segunda (22), o público poderá ver a influenciadora Vanessa Lopes no elenco da terceira temporada de Túnel do Amor, reality de pegação do Globoplay e Multishow.

A informação foi confirmada pela emissora. Além dela, também farão parte do programa os ex-BBB Larissa Tomásia, da edição 22, e Daniel Lenhardt, da edição 20.

A entrada de Vanessa poderá causar estranheza, já que no início do ano ela teve alguns surtos no BBB 24 e desistiu da competição. Apesar disso, vale salientar que as gravações do programa de namoro aconteceram antes de ela entrar no BBB. A produção foi finalizada no final de 2023.

A atração apresentada por Ana Clara conta com 14 duplas de amigos que têm como intuito arrumar um parceiro (a) para os colegas com quem entraram na casa.