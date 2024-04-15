Show de Ludmilla no Coachella tem anúncio de Beyoncé e beijo em Brunna Gonçalves

Ludmilla beija Brunna Gonçalves no palco do Coachella Crédito: Reprodução

Os fãs de Ludmilla já estavam em polvorosa nas redes sociais quando a artista subiu no palco principal do Coachella, na Califórnia, na tarde deste domingo, acompanhada de uma introdução surpresa -um áudio enviado pela cantora Beyoncé. "Diretamente do Rio de Janeiro para a Califórnia, e agora aqui no Coachella, senhoras e senhores: Ludmilla", disse.

A breve apresentação foi seguida por uma mensagem política da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), contra o racismo, a homofobia e outros preconceitos. "Respeite minha história, respeite meu povo e minha comunidade, respeite a mulher negra mais ouvida na América Latina", disse pelos alto-falantes, em inglês.

Após esse prelúdio, Ludmilla abriu o show com "Tropa da Lud" e emendou com "Rainha da Favela", enquanto um telão exibia imagens das comunidades brasileiras.

MEU DEUS! Simplesmente ERIKA HILTON e BEYONCÉ enviaram áudios para o ato de abertura do show de Ludmilla no Coachella. #LUDCHELLA. pic.twitter.com/eodrJn5W9J — UpdateCharts (@updatecharts) April 14, 2024

Apenas dez minutos antes da brasileira começar o show, a hashtag #Ludchella já estava nos assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter, no Brasil. No festival, além do público americano, a plateia também tinha alguns brasileiros, que entoaram as letras em português e vestiam bandeiras do Brasil.

Neste ano, o evento é transmitido pelo YouTube, mas não simultaneamente. À parte os vídeos que circulam pelas redes sociais, o show de Ludmilla será exibido no canal do festival na íntegra neste domingo às 23h40, cinco horas após a apresentação.

Ao lado de seus dançarinos, Ludmilla dançou e rebolou ao som das batidas de funk carioca após cantar "Onda Diferente". Depois, a cantora ficou sozinha no palco para entoar o ritmo lento da balada romântica "Amor Difícil", com um drink na mão.

Foi um esquenta para "Maldivas", que a funkeira apresentou ao lado de sua mulher e dançarina, Brunna Gonçalves. As duas dominaram o palco com uma coreografia romântica e sensual, em que Gonçalves se livrou de uma peça de roupa por vez enquanto Ludmilla entoava os versos. "Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas/ Eu por baixo, tu por cima/ Aquela adrenalina, você toda possuída."

As duas encerraram a música com um beijo e foram de mãos dadas para a coxia.

A montagem do palco remetia à extravagância habitual dos shows de Ludmilla, que em suas apresentações no Brasil já saiu de dentro de cofres dourados descendo do teto, com bailarinas e imagens de artistas das favelas exibidas em enormes telões.

No Coachella, a artista se apresentou sobre uma escada espelhada que imitava barras de ouro, enquanto chamas saiam das laterais do palco.

Ludmilla é a primeira cantora negra, latino-americana e LGBTQIA+ a se apresentar no palco principal do Coachella, mais importante festival de música dos Estados Unidos e uma vitrine global para artistas consagrados e em ascensão.

O momento para atrair um público internacional parece ideal para a cantora, que lançou recentemente "Piña Colada", seu primeiro hit em espanhol.

O ineditismo do Brasil nos palcos do festival foi quebrado em 2022, quando Anitta e Pabllo Vittar se tornaram as primeiras brasileiras a se apresentarem por lá.

A artista que mistura funk, pop e recentemente até pagode já se consagrou como uma das maiores artistas nacionais do momento, e deverá começar a sua turnê por estádios do país, "Ludmilla in The House", que comemora dez anos de carreira, no dia 25 de maio.

ludmilla chegou no coachella. ela toda feliz e radiante 🥹 quebra tudo vida #LUDCHELLA pic.twitter.com/QUhanoei1W — jéss 🍹 (@jessicatuitta) April 14, 2024