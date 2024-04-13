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No BBB 24, Davi confunde ator Tony Ramos com piloto Ayrton Senna

Em conversa com Matteus do lado de fora da casa, o baiano foi elogiar o piloto, mas acabou trocando os nomes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 16:38

Em conversa com Matteus no BBB 24, Davi confunde ator Tony Ramos com piloto Ayrton Senna
Em conversa com Matteus no BBB 24, Davi confunde ator Tony Ramos com piloto Ayrton Senna Crédito: Reprodução/Globoplay
Como é que é, Davi? Neste sábado (13), na reta final de Big Brother Brasil 24, o brother Davi confundiu dois grandes nomes do Brasil. Em conversa com Matteus, o baiano acabou confundindo o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna com o ator Tony Ramos. Tudo começou quando Davi brincou com o brother de que o chamaria de Tony Ramos, que ele "era bom".
"E aí, Tony Ramos?", começa o baiano. O gaúcho ri e o baiano prossegue: "Vou te chamar de Tony Ramos agora...Você é o novo Tony Ramos. Agora, Tony Ramos era bom, era f***." "No que?", perguntou Matteus.
Davi respondeu: "Quando era da corrida".  O gaúcho não entende. " Qual era o nome daquele cara? Ayrton Senna, estou confundindo", corrige Davi. "Tony Ramos é ator", explicou Matteus.
"É ator, é. É Ayrton Senna que é corredor de Fórmula 1, o homem era uma máquina (...) "Tirava o chapéu para ele. Assistia ele todo sábado de manhã", disse o baiano. 
O piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994 após um acidente em uma de suas corridas e é um dos maiores nomes do esporte brasileiro.
* Com informações do gshow

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