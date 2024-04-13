Em conversa com Matteus no BBB 24, Davi confunde ator Tony Ramos com piloto Ayrton Senna Crédito: Reprodução/Globoplay

Como é que é, Davi? Neste sábado (13), na reta final de Big Brother Brasil 24, o brother Davi confundiu dois grandes nomes do Brasil. Em conversa com Matteus, o baiano acabou confundindo o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna com o ator Tony Ramos. Tudo começou quando Davi brincou com o brother de que o chamaria de Tony Ramos, que ele "era bom".

"E aí, Tony Ramos?", começa o baiano. O gaúcho ri e o baiano prossegue: "Vou te chamar de Tony Ramos agora...Você é o novo Tony Ramos. Agora, Tony Ramos era bom, era f***." "No que?", perguntou Matteus.

Davi respondeu: "Quando era da corrida". O gaúcho não entende. " Qual era o nome daquele cara? Ayrton Senna, estou confundindo", corrige Davi. "Tony Ramos é ator", explicou Matteus.

"É ator, é. É Ayrton Senna que é corredor de Fórmula 1, o homem era uma máquina (...) "Tirava o chapéu para ele. Assistia ele todo sábado de manhã", disse o baiano.

O piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994 após um acidente em uma de suas corridas e é um dos maiores nomes do esporte brasileiro.