Pabllo Vittar explica gênero fluido para Ana Maria e declara torcida para Davi no BBB

Pabllo Vittar participou do ‘Mais Você' nesta quinta (11) Crédito: Reprodução/Globo

Na manhã desta quinta-feira ( 11), Pabllo Vittar foi uma das convidadas do programa Mais Você. Introduzida como a "drag queen mais popular do mundo", a cantora se divertiu com Ana Maria Braga e chegou a explicar conceitos de gênero para a apresentadora.

Após ver imagens da drag queen em seu dia a dia, Ana questionou se as pessoas se confundiam ao ver Pabllo sem maquiagem. "Muita gente acha que sou uma menina trans, mas não. Sou um menino gay que faz drag", declarou. A artista também comentou que, mesmo assim, é reconhecida na rua. "Tenho quase dois metros", brincou.

Na conversa, Ana Maria Braga também relembrou uma declaração de Pabllo sobre "gênero fluido" e, em seguida, questionou a cantora sobre esse conceito. "Gênero fluido é quem passeia entre o masculino e o feminino. Não é nem feminino nem masculino, é os dois", respondeu Vittar.

Em seguida, Ana perguntou se é comum gays se considerarem pessoas de gênero fluido. A cantora confirmou. "Tem as não bináries", começou a drag queen. "Não bináries eu já aprendi", respondeu a apresentadora.

"Isso, tem as gays, as trans, as não bináries, travestis, tem as padrões...", brincou Pabllo. "É cada homem lindo", completou, divertindo Ana Maria.