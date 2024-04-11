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"Mais Você"

Pabllo Vittar explica gênero fluido para Ana Maria e declara torcida para Davi no BBB

Após ver imagens da drag queen no dia a dia, Ana Maria Braga questionou se as pessoas se confundiam ao ver Pabllo sem maquiagem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 14:01

Pabllo Vittar explica gênero fluido para Ana Maria Braga e declara torcida para Davi no ‘Mais Você'
Pabllo Vittar participou do ‘Mais Você' nesta quinta (11) Crédito: Reprodução/Globo
Na manhã desta quinta-feira ( 11), Pabllo Vittar foi uma das convidadas do programa Mais Você. Introduzida como a "drag queen mais popular do mundo", a cantora se divertiu com Ana Maria Braga e chegou a explicar conceitos de gênero para a apresentadora.
Após ver imagens da drag queen em seu dia a dia, Ana questionou se as pessoas se confundiam ao ver Pabllo sem maquiagem. "Muita gente acha que sou uma menina trans, mas não. Sou um menino gay que faz drag", declarou. A artista também comentou que, mesmo assim, é reconhecida na rua. "Tenho quase dois metros", brincou.
Na conversa, Ana Maria Braga também relembrou uma declaração de Pabllo sobre "gênero fluido" e, em seguida, questionou a cantora sobre esse conceito. "Gênero fluido é quem passeia entre o masculino e o feminino. Não é nem feminino nem masculino, é os dois", respondeu Vittar.
Em seguida, Ana perguntou se é comum gays se considerarem pessoas de gênero fluido. A cantora confirmou. "Tem as não bináries", começou a drag queen. "Não bináries eu já aprendi", respondeu a apresentadora.
"Isso, tem as gays, as trans, as não bináries, travestis, tem as padrões...", brincou Pabllo. "É cada homem lindo", completou, divertindo Ana Maria.
No programa, a artista também comentou sobre o Big Brother Brasil. Pabllo disse amar o programa e relembrou sua apresentação no BBB 21, que emocionou Gil do Vigor. Sobre a edição atual, Pabllo também expressou sua torcida. "Tô torcendo para o Davi", declarou.

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