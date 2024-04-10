“Uma expansão do Pod”, diz Fernanda Paes Leme sobre novo programa com Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme estreiam programa na GNT Crédito: Ricardo Bufolin/Divulgação

O nome pode até ser um trocadilho, mas o papo é sério. Estamos falando do novo programa da GNT, “Quem Não Pode Se Sacode”, uma expansão do “Quem Pode, Pod”, podcast comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Com estreia no dia 23 de abril, as apresentadoras - e amigas - abriram o jogo sobre os bastidores.

Em conversa com HZ, Fepa e Giow disseram que o programa se difere do podcast por conta do formato. Enquanto um era no estilo mais livre, o outro conta com dinâmicas, quadros e até plateia. “O Pod é um livro aberto, é uma conversa sem roteiro, natural, orgânico. Do meu ponto de vista, são coisas diferentes mesmo, é uma expansão”, contou Fernanda.

“O ‘Quem Não Pode Se Sacode’ é o universo expandido do ‘Quem Pode, Pod’. Por mais que o Youtube esteja antenado com tudo que acontece, a TV acaba tendo essa grandiosidade. É uma evolução de tudo que fomos criando. Eu e a Fepa conversamos muito sobre como trazer essas conversas dentro das brincadeiras”, completou Giovanna.

Giow e Fepa comandaram o ‘Quem Pode, Pod’ Crédito: Reprodução/Yotube

Segundo a dupla, leveza é a palavra-chave da atração. Com 20 episódios de três blocos cada, o programa conta com um cardápio de dinâmicas - fixas ou não - que servem de iniciativa para a conversa, com o objetivo de aproximar os convidados e o público (sim, terá plateia!). “Ter plateia é ter um grande termômetro do que as pessoas podem sentir em casa”, contou Fepa.

Ao todo serão mais de 60 convidados, como Drica Moraes, Flávia Reis, Lucy Alves, Chay Suede, Heloísa Perissé, Diego Martins, Luís Miranda, João Vicente, Lore Improta, Mariana Gross, Giovanna Lancellotti, Juliette, Preta Gil, Jade Picon e Pocah.

“Esses convidados foram escolhidos a dedo. E tem um detalhe: eles sempre têm algo em comum. Ou fizeram a mesma novela ou se admiram muito”

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme estreiam programa na GNT Crédito: Reprodução/Youtube/GNT

CRISE DE ANSIEDADE E RETA FINAL DE GRAVIDEZ

A amizade e parceria das apresentadoras é algo - quase - indiscutível. No bate papo com elas, Ewbank abriu o coração sobre um momento de bastidor daqueles que “enchem os olhos de lágrimas”. A mulher de Bruno Gagliasso revelou que Fernanda precisou ajudá-la durante uma crise de ansiedade no camarim.

“Tem um momento que eu lembro com muito carinho que foi quando comecei a ter uma pequena crise de ansiedade no camarim. A Fepa pediu para todo mundo sair para que eu pudesse respirar e ter um tempo. Ela me deu a mão, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou: ‘A gente tá junto’. Eu estou com você. Isso para mim foi de uma força, saber que eu podia contar com ela no meu momento frágil” disse.

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução @Gioewbank

Giow não era a única que passou por um momento delicado. Na reta final da gravidez, Fepa conta que fazer o programa grávida foi uma grande descoberta pessoal. “Foi muito emocionante poder fazer esse programa grávida. Eu tive que redescobrir o meu corpo, me sentir confortável. Posso dizer que foi tudo muito bom, mas eu não sabia que seria tão difícil”, finalizou.

SOBRE O PROGRAMA

A premissa da atração é, de maneira muito divertida, revelar como as pessoas - convidados, apresentadoras e plateia - “se sacodem”, se viram diante dos imprevistos da vida cotidiana. A dupla coloca no papo suas opiniões para deixar os convidados ainda mais à vontade.

A atração é movimentada: mistura música, dança, bate-papo e muitas surpresas. O programa tem início com a abertura feita pela DJ Amanda Magalhães apresentando os convidados e, em seguida, o quadro “Pode ou se Sacode” no qual as apresentadoras trazem situações do cotidiano para seus convidados opinarem. São feitas perguntas “quebra-gelo” e eles contam como se saem diante das situações.