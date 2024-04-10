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Fabiana Karla vai apresentar a 10ª edição do Bake Off Brasil

Já a dupla de jurados vai ser formada pela confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano. Veja mais detalhes do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 12:55

Fabiana Karla vai apresentar a 10ª edição do Bake Off Brasil
Fabiana Karla vai apresentar o Bake Off Brasil, no SBT Crédito: Ronny Santos/Folhapress
O Bake Off Brasil, reality show de confeitaria do SBT, vai passar por uma reformulação para a 10ª edição. O comando vai ficar com a atriz Fabiana Karla.
Já a dupla de jurados vai ser formada pela confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano. Nadja Haddad, antiga apresentadora, e Beca Milano se despediram do formato no início deste ano.
Em janeiro, a emissora anunciou o fim da atração por causa do alto custo de produção, mas fechou um acordo com a Warner Bros. Discovery para produzir o programa.
O programa Bake Off Brasil, do SBT, chegou ao fim
O programa Bake Off Brasil com o elenco passado Crédito: Reprodução/Instagram
A exibição está programada para agosto de 2024. Os episódios serão exibidos primeiro na plataforma de streaming Max e, em seguida, na televisão, no SBT e no canal Discovery Home & Health.

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