Fim do 'Bake Off Brasil': Nadja Haddad e Beca Milano se despedem do programa

O programa Bake Off Brasil, do SBT, chegou ao fim Crédito: Reprodução/Instagram

No ar pelo SBT desde 2015, o programa Bake Off Brasil chega ao fim. A notícia foi confirmada por Nadja Haddad, que apresentou a atração desde 2018.

A apresentadora publicou um vídeo em seu Instagram na quarta-feira, 24. Emocionada, disse que já se preparava para a possibilidade do programa acabar, e que recebeu a notícia por meio de um telefonema. "Já vinha trabalhando meu emocional, meu psicológico, mas quando acontece, a gente nunca tá pronto, né?", disse, via stories do Instagram. "É algo que foge do nosso controle, que foge principalmente do nosso querer. Mas só me cabe respeitar as decisões e tentar entender".

Nadja continua: "Foram muitos anos de dedicação inteira a um projeto que, para mim, não era só um trabalho. Naquele período, era a minha vida. A dedicação que eu tinha, era realmente intensa e não só como profissional. Ao contrário, muito mais até como pessoa. Então, eu ainda não consegui digerir... parar e refletir. Hoje fiquei no automático. Eu entendo, aceito, respeito o tempo de tudo... Porque eu sei que é tudo no tempo de Deus", disse.

Em um novo post em homenagem ao programa, a apresentadora escreveu: "O 'Bake Off Brasil' foi um projeto de vida, não só a minha, mas de muitos dos que participaram". Ela finaliza com um agradecimento ao SBT e à equipe do programa.