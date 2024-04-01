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Mudança

Eliana não renova contrato e deixa o SBT após 15 anos; entenda o caso

A apresentadora decidiu não renovar o contrato com o SBT e deixará os domingos da emissora no próximo mês de junho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 16:39

Cena do programa
Eliana era vice-líder de audiência nas tardes de domingo, e vencia Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record Crédito: Manuela Scarpa/SBT
A apresentadora Eliana decidiu não renovar o contrato com o SBT e deixará os domingos da emissora no próximo mês de junho. O anúncio foi feito em comunicado enviado nesta segunda-feira (1). Até o meio do ano, Eliana terá programas inéditos. A emissora ainda estuda o que colocará no ar em seguida.
"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024", diz a nota.
"Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", completa o comunicado.
"Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela", reforça a nota.

História na emissora

Com a mudança, Eliana vai encerrar sua segunda passagem pela emissora. Ela foi revelada após ser descoberta por Silvio Santos em 1991, como apresentadora infantil.
Ficou na TV até 1998, quando se transferiu para a Record. Retornou ao SBT em 2009, novamente pelas mãos de Silvio Santos. Desde 2019, Eliana era vice-líder de audiência nas tardes de domingo, e vencia Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record.
Nos últimos tempos, porém, a apresentadora tinha seu programa questionado por telespectadores, que apontavam um estilo longe do que foi seu habitual. Ainda não se sabe o que Eliana fará no segundo semestre.

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