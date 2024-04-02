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Ela é apresentadora

Cariúcha assina contrato fixo com o SBT

Ela, que integra o time de apresentadores do Fofocalizando, oficializa seu vínculo para a apresentação do programa e demais atrações.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 19:48

Cariúcha é a terceira eliminada em ‘A Fazenda 2023′
Cariúcha assinou contrato fixo com a emissora Crédito: Reprodução/Record TV
O SBT divulgou nesta terça-feira (2) que Cariúcha assinou contrato fixo com a emissora. Ela, que integra o time de apresentadores do Fofocalizando, oficializa seu vínculo para a apresentação do programa e demais atrações.
Cariucha foi eliminada com rejeição da 15ª edição de A Fazenda no ano passado. Ela ficou conhecida após uma entrevista em 2009 ao Profissão Repórter, quando o programa falava do concurso Garota da Laje. O contrato vem logo após o de Márcia Fu, também ex-participante do reality.
"É com muita alegria que agora, oficialmente, temos a Cariúcha em nosso elenco. O jeito dela divertido, sincero, sem fugir da polêmica, só vem a acrescentar à nossa turma. Ela entende do mundo dos famosos, dos programas de TV e traz uma opinião que sempre acaba viralizando", comemora o diretor do Fofocalizando Marcio Esquilo.

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