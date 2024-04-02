Cariúcha assina contrato fixo com o SBT

Cariúcha assinou contrato fixo com a emissora Crédito: Reprodução/Record TV

O SBT divulgou nesta terça-feira (2) que Cariúcha assinou contrato fixo com a emissora. Ela, que integra o time de apresentadores do Fofocalizando, oficializa seu vínculo para a apresentação do programa e demais atrações.

Cariucha foi eliminada com rejeição da 15ª edição de A Fazenda no ano passado. Ela ficou conhecida após uma entrevista em 2009 ao Profissão Repórter, quando o programa falava do concurso Garota da Laje. O contrato vem logo após o de Márcia Fu, também ex-participante do reality.