Adriana Birolli diz que era ameaçada por atriz veterana nos bastidores da Globo

Adriana Birolli relatou que uma atriz veterana tratava as iniciantes de forma pouco cortês Crédito: Reprodução/Instagram @adrianabirolli

Climão nos bastidores? Temos. A atriz Adriana Birolli, 37, falou sobre a convivência nada tranquila do elenco da novela "Viver a Vida" (2009), em que ela interpretou a impertinente Isabel em seu primeiro papel fixo em novelas da Globo.

Ao podcast Papagaio Falante, a paranaense relatou que uma atriz veterana tratava as iniciantes de forma pouco cortês. "Teve atriz mais velha que queria causar, brigar com as mais novas, é que eu não dava muito espaço, mas tinha uma [colega] que entrava no carro com outras três atrizes supernovas, e dizia: 'Eu não quero ouvir um piu até chegar no Projac'. Elas dividiam carro, eu nunca entrei nesse carro. Se fosse eu nesse carro, eu falaria: 'Se enxerga, querida, pega um táxi'."

"Ela me ameaçava", prosseguiu. "Ela já chegou bem cedo na gravação, e disse: 'Estou com vontade de dar na cara de alguém'."

A entrevista foi ao ar no dia 13 de março, mas o trecho viralizou nesta semana, com internautas tentando descobrir de que a atriz estava falando. Birolli, que está afastada da TV desde 2019, tratou de livrar Lilia Cabral, que interpretou sua mãe, Tereza, na novela de Manoel Carlos, das suspeitas.