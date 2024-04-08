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Novela "Viver a Vida"

Adriana Birolli diz que era ameaçada por atriz veterana nos bastidores da Globo

A atriz falou sobre a convivência nada tranquila do elenco da novela "Viver a Vida" (2009), em que ela interpretou a impertinente Isabel em seu primeiro papel fixo em novelas da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 15:13

Adriana Birolli está sendo processada na justiça por conta de um aluguel em uma de suas propriedades
Adriana Birolli relatou que uma atriz veterana tratava as iniciantes de forma pouco cortês Crédito: Reprodução/Instagram @adrianabirolli
Climão nos bastidores? Temos. A atriz Adriana Birolli, 37, falou sobre a convivência nada tranquila do elenco da novela "Viver a Vida" (2009), em que ela interpretou a impertinente Isabel em seu primeiro papel fixo em novelas da Globo.
Ao podcast Papagaio Falante, a paranaense relatou que uma atriz veterana tratava as iniciantes de forma pouco cortês. "Teve atriz mais velha que queria causar, brigar com as mais novas, é que eu não dava muito espaço, mas tinha uma [colega] que entrava no carro com outras três atrizes supernovas, e dizia: 'Eu não quero ouvir um piu até chegar no Projac'. Elas dividiam carro, eu nunca entrei nesse carro. Se fosse eu nesse carro, eu falaria: 'Se enxerga, querida, pega um táxi'."
"Ela me ameaçava", prosseguiu. "Ela já chegou bem cedo na gravação, e disse: 'Estou com vontade de dar na cara de alguém'."
A entrevista foi ao ar no dia 13 de março, mas o trecho viralizou nesta semana, com internautas tentando descobrir de que a atriz estava falando. Birolli, que está afastada da TV desde 2019, tratou de livrar Lilia Cabral, que interpretou sua mãe, Tereza, na novela de Manoel Carlos, das suspeitas.
"A Lilia Cabral é uma pessoa incrível, recebeu a gente de braços abertos, estava ali disposta e disponível a nos ajudar no que a gente não soubesse", afirmou. "Mas teve atriz, sim, teve coisinhas... Sempre tem. É uma bobagem, porque o que é teu, é teu, ninguém leva".

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