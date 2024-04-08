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Doação de órgãos

Luciano Huck manda recado a Faustão no Domingão após transplante de rim

Durante o Domingão com Huck deste domingo, Luciano Huck quebrou o protocolo do programa e mandou um recado a Faustão, antigo apresentador da TV Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 12:55

Luciano Huck fala sobre transplante de Faustão,
Luciano Huck mandou recado para Faustão durante o programa de TV Crédito: Reprodução/Instagram/lucianohuck
Durante o Domingão com Huck deste domingo, Luciano Huck quebrou o protocolo do programa e mandou um recado a Faustão, antigo apresentador da TV Globo.
Huck falou sobre a influência de Fausto Silva, a quem chamou de "amado amigo", na campanha de doação de órgãos no país.
"Eu já declarei algumas vezes na televisão que sou doador de órgãos, acho isso muito importante. E, muito em função do transplante do Fausto, meu amado amigo, o ano de 2023 teve mais de 1.900 doadores que possibilitaram 4.300 transplantes. 16% a mais que no ano anterior. Isso é, sem dúvida, o efeito de Fausto Silva na grande mídia", ele disse.
Faustão, 73, superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando há três semanas e, agora, segue novo tratamento. O apresentador foi operado em 26 de fevereiro, por causa de uma doença renal crônica. Ele já havia recebido um transplante bem-sucedido de coração no ano passado, devido a uma insuficiência cardíaca.

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