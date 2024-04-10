Iza anuncia gravidez do primeiro filho com o jogador Yuri Lima

Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@iza

A cantora Iza, de 33 anos, está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista à revista Glamour, Iza confirmou a gestação em seu terceiro mês.

"Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", afirmou a cantora em entrevista à revista Glamour.