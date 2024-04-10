Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cantora

Iza anuncia gravidez do primeiro filho com o jogador Yuri Lima

Em entrevista à revista Glamour, Iza confirmou a gestação em seu terceiro mês. "Sempre tive o sonho de ser mãe", disse a cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 18:09

Iza e Yuri Lima
Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@iza
A cantora Iza, de 33 anos, está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista à revista Glamour, Iza confirmou a gestação em seu terceiro mês. 
"Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", afirmou a cantora em entrevista à revista Glamour. 
Ela e o jogador serão papais de primeira viagem. O parceiro da cantora ficou sabendo que seria papai em um momento reservado, sem câmeras, mas, segundo Iza, com muita emoção.

Veja Também

Com cinema, oficinas e exposições, Serra terá centro cultural e ambiental

Festival de churrasco em Aracruz terá cortes especiais e até fogo de chão

“Uma expansão do Pod”, diz Fernanda Paes Leme sobre novo programa com Giovanna Ewbank

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Família Famosos gravidez Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados