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Cultura e biodiversidade

Com cinema, oficinas e exposições, Serra terá centro cultural e ambiental

O espaço de pesquisa, cultura e preservação ambiental funcionará de terça a sexta-feira com programação para toda a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 17:53

Centro Cultural Projeto Caiman
Centro Cultural Projeto Caiman, na Serra Crédito: Divulgação | Projeto Caiman
Unindo cultura e biodiversidade, o Projeto Caiman, iniciativa de pesquisa e conservação das populações do jacaré-de-papo-amarelo do Espírito Santo, inaugura no próximo dia 23 o Centro Cultural Projeto Caiman. O espaço, que fica em Alphaville Jacuhy, na Serra, funcionará de terça a sexta-feira, de 9h30 às 16h.
O espaço terá exposição fotográfica sobre a cultura e as belezas naturais do ES, grafite, esculturas e outras atrações culturais. Ao longo do ano, o Projeto Caiman também vai disponibilizar uma programação de cinema ambiental gratuita para todas as faixas etárias.
O centro cultural também conta com espaço inteiramente dedicado à arqueologia capixaba, contando a história dos nossos antepassados, cultura e como eram as nossas relações com o ambiente natural. Além disso, oficinas culturais serão oferecidas para estudantes da Grande Vitória. Ao longo do processo, as crianças vão aprender dicas de como fotografar a natureza, desenvolver consciência ambiental e valorização da cultura capixaba.
Yhuri Nóbrega, diretor do Caiman, comemora o sucesso do novo espaço. “Este centro não é apenas uma estrutura física, mas sim um símbolo do nosso compromisso com a cultura, natureza e a promoção da conscientização ambiental. Nele, encontraremos não apenas exposições e informações sobre os jacarés, mas também um espaço para a educação, pesquisa e envolvimento cultural da comunidade. Trata-se de uma iniciativa de referência e de extrema importância para a sociedade capixaba”, disse.

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