Com cinema, oficinas e exposições, Serra terá centro cultural e ambiental

Centro Cultural Projeto Caiman, na Serra Crédito: Divulgação | Projeto Caiman

Unindo cultura e biodiversidade, o Projeto Caiman, iniciativa de pesquisa e conservação das populações do jacaré-de-papo-amarelo do Espírito Santo, inaugura no próximo dia 23 o Centro Cultural Projeto Caiman. O espaço, que fica em Alphaville Jacuhy, na Serra, funcionará de terça a sexta-feira, de 9h30 às 16h.

O espaço terá exposição fotográfica sobre a cultura e as belezas naturais do ES, grafite, esculturas e outras atrações culturais. Ao longo do ano, o Projeto Caiman também vai disponibilizar uma programação de cinema ambiental gratuita para todas as faixas etárias.

O centro cultural também conta com espaço inteiramente dedicado à arqueologia capixaba, contando a história dos nossos antepassados, cultura e como eram as nossas relações com o ambiente natural. Além disso, oficinas culturais serão oferecidas para estudantes da Grande Vitória. Ao longo do processo, as crianças vão aprender dicas de como fotografar a natureza, desenvolver consciência ambiental e valorização da cultura capixaba.