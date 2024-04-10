  Festival de churrasco em Aracruz terá cortes especiais e até fogo de chão
Entrada gratuita

Festival de churrasco em Aracruz terá cortes especiais e até fogo de chão

Os amantes de churrasco e cerveja poderão aproveitar o festival de sexta (12) a domingo (14), com pratos a partir de R$ 10
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 17:07

Costela assando em fogo de chão
Costela assando em fogo de chão Crédito: Divulgação | Na Brasa Rock Beer
Com mais de 2,5 toneladas de carne e pratos a partir de R$ 10, o festival gastronômico Na Brasa Rock Beer chega a Aracruz nesta sexta-feira (12) e vai até domingo (14). O evento que busca valorizar os assadores do Espírito Santo e mostrar as tendências do mercado no Brasil e no mundo tem entrada gratuita e acontece na Praça da Paz, no município, a partir das 12h. 
O festival para os amantes de churrasco vai reunir 10 estações de preparo com cortes especiais de carne bovina, suína, de frango e peixe. Entre os destaques está o preparo de costela no fogo de chão, salmão na prancha, peito bovino que leva 8 horas para ficar pronto e leitão à pururuca. 
Os pratos prontos têm preços que vão de R$ 10 (pão de alho, queijo cabacinha e calabresa - a unidade) a R$ 95 (a porção de costela fogo no chão, mais batata frita). Outro destaque do evento fica por conta do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal que reúne produtores de cerveja artesanal da região. 
O Na Brasa terá apresentações musicais de rock durante os três dias de evento. Pic Nic Dogs, Marcos Bifão, Projeto A3, Vinícius Ayres e Laís Stone subirão ao palco.  O festival também oferece aula-show, espaço kids e espaço dedicado a comidas de rua.

SERVIÇO

  • NA BRASA ROCK BEER
  • Data: de sexta (12) a domingo (14)
  • Horário: a partir das 12 horas
  • Local: Praça da Paz, Centro de Aracruz

