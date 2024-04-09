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Proteção animal

Em dificuldades, ONG do ES que cuida de mais de 100 animais busca novo espaço

No momento, Patinhas Carentes abriga 28 cães e 73 gatos e tem 45 dias para desocupar espaço, atualmente em Vitória

Públicado em 

09 abr 2024 às 17:34
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Patinhas Carentes precisa encontrar outro local para abrigar 28 cães e 73 gatos
Patinhas Carentes precisa encontrar local para abrigar 28 cães e 73 gatos Crédito: Divulgação
A cada dia que passa, o número de animais em situação de rua aumenta mais no Brasil e, consequentemente, também no Espírito Santo. Segundo a pesquisa ACV - Animais em Condição de Vulnerabilidade” realizada pelo Instituto Pet Brasil (IPB), existem 400 ONGs atuando na proteção animal no país. Desse total, 45%, estão na região Sudeste, seguida pelas regiões Sul (18%), Nordeste (18%), Norte (12%) e, por fim, Centro-Oeste (7%). Isso sem contar as associações e protetores individuais.
Um exemplo de associação que cuida de animais resgatados no Espírito Santo, e que está passando por dificuldades, é o Patinhas Carentes, que abriga hoje, 28 cães e 73 gatos. A sócio-fundadora, Andressa Abdel Malek, explica que o proprietário do terreno onde o abrigo está instalado emprestou o local durante muitos anos para cuidar dos animais resgatados, sem cobrar qualquer valor mensal.
“Mas o terreno já está à venda há bastante tempo, e agora foi negociado e temos 45 dias para desocupar o espaço e procurar um outro. Vamos precisar pagar pelo menos dois alugueis antecipados e assumir esse valor mensalmente. E além disso, começaremos do zero, tendo que fazer toda a adequação estrutural para recebê-los, o que inclui a construção de novas baias para cães e gatos e algumas específicas para animais acometidos de doenças que exigem isolamento, entre outras situações”, explica.
Malek ressalta a preocupação de toda a equipe de voluntários que trabalha diariamente cuidando dos animais do abrigo. “Estamos muito preocupados e necessitando urgentemente de recursos financeiros para alugar um novo espaço e dar sequência a esse trabalho tão bonito que é realizado por nós com a ajuda da sociedade que sempre nos auxilia quando precisamos. Já estamos no vermelho por conta de algumas dívidas com os nossos cães e gatos, por isso precisamos da solidariedade de cada pessoa que ama os animais para dar continuidade a esse projeto que começou em 2008, mas somente em 2017 se tornou uma associação”, pede Andressa Malek.
Patinhas Carentes precisa encontrar local para abrigar 28 cães e 73 gatos
Animais disponíveis para adoção no Patinhas Carentes Crédito: Divulgação

O início de tudo

O Grupo Patinhas Carentes foi formado em 2008, quando universitárias começaram a se engajar na causa animal. Iniciaram o projeto ajudando cães e gatos por intermédio de outros grupos de proteção, até que surgiu a ideia - e a necessidade - de um abrigo para aqueles que se encontravam em situação de rua, em vulnerabilidade, e não tinham para onde ir.
“Cada pessoa ajudando com um valor, seja ele qual for, já estará contribuindo para encontrarmos esse novo local e abrigar nossos tão amados animais. Quem quiser ajudar pode enviar a sua contribuição para o Pix 28674658000106 (ARTAAV- Associação de Resgate e Tratamento de Animais Abandonados de Vitória) ou o PicPay @patinhas.carentes. Nossos cães e gatos agradecem”, conclui Andressa Malek.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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