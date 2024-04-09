Em dificuldades, ONG do ES que cuida de mais de 100 animais busca novo espaço

Patinhas Carentes precisa encontrar local para abrigar 28 cães e 73 gatos Crédito: Divulgação

A cada dia que passa, o número de animais em situação de rua aumenta mais no Brasil e, consequentemente, também no Espírito Santo. Segundo a pesquisa ACV - Animais em Condição de Vulnerabilidade” realizada pelo Instituto Pet Brasil (IPB), existem 400 ONGs atuando na proteção animal no país. Desse total, 45%, estão na região Sudeste, seguida pelas regiões Sul (18%), Nordeste (18%), Norte (12%) e, por fim, Centro-Oeste (7%). Isso sem contar as associações e protetores individuais.

Um exemplo de associação que cuida de animais resgatados no Espírito Santo, e que está passando por dificuldades, é o Patinhas Carentes, que abriga hoje, 28 cães e 73 gatos. A sócio-fundadora, Andressa Abdel Malek, explica que o proprietário do terreno onde o abrigo está instalado emprestou o local durante muitos anos para cuidar dos animais resgatados, sem cobrar qualquer valor mensal.

“Mas o terreno já está à venda há bastante tempo, e agora foi negociado e temos 45 dias para desocupar o espaço e procurar um outro. Vamos precisar pagar pelo menos dois alugueis antecipados e assumir esse valor mensalmente. E além disso, começaremos do zero, tendo que fazer toda a adequação estrutural para recebê-los, o que inclui a construção de novas baias para cães e gatos e algumas específicas para animais acometidos de doenças que exigem isolamento, entre outras situações”, explica.

Malek ressalta a preocupação de toda a equipe de voluntários que trabalha diariamente cuidando dos animais do abrigo. “Estamos muito preocupados e necessitando urgentemente de recursos financeiros para alugar um novo espaço e dar sequência a esse trabalho tão bonito que é realizado por nós com a ajuda da sociedade que sempre nos auxilia quando precisamos. Já estamos no vermelho por conta de algumas dívidas com os nossos cães e gatos, por isso precisamos da solidariedade de cada pessoa que ama os animais para dar continuidade a esse projeto que começou em 2008, mas somente em 2017 se tornou uma associação”, pede Andressa Malek.

Animais disponíveis para adoção no Patinhas Carentes Crédito: Divulgação

O início de tudo

O Grupo Patinhas Carentes foi formado em 2008, quando universitárias começaram a se engajar na causa animal. Iniciaram o projeto ajudando cães e gatos por intermédio de outros grupos de proteção, até que surgiu a ideia - e a necessidade - de um abrigo para aqueles que se encontravam em situação de rua, em vulnerabilidade, e não tinham para onde ir.