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Zezé Motta participa de bate-papo musical no Espírito Santo

Artista participa do evento Sílabas & Sons que acontece no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 20:18

Atriz e cantora Zezé Motta
A atriz Zezé Motta vai participar de bate-papo musical Crédito: Divulgação | @zezemotta
A atriz e cantora Zezé Motta desembarca no Espírito Santo para um bate-papo musical. O Sílabas & Sons acontece no próximo dia 16, às 19h30, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O evento, que também terá a participação da Orquestra Jovem Capixaba, é um convite ao público para uma aproximação da trajetória de artistas e histórias de vida. 
No bate-papo, a artista compartilha detalhes de vida e carreira, além de cantar grandes sucessos da MPB. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla. O evento incentiva a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado a entidades sociais.
Desde 2022, o projeto já recebeu milhares de pessoas e promoveu encontros com renomados artistas em Minas Gerais. No Espírito Santo, o projeto estreou em 2023, com participação do cantor e compositor Danilo Caymmi.

ZEZÉ MOTTA

Zezé Motta tem trajetória marcante na história da cultura brasileira. Sua interpretação icônica como Xica da Silva e sua contribuição para a música brasileira são apenas alguns exemplos do seu impacto para a arte. A artista também é ativista em prol da representatividade negra e da igualdade social. Zezé também inspira e capacita gerações de mulheres que lutam por reconhecimento e oportunidades.

ORQUESTRA JOVEM CAPIXABA

Formada por jovens e adolescentes das principais comunidades de Vitória, a Orquestra Jovem Capixaba já tem vasta experiência no mercado musical local. A iniciativa desenvolve música de vários estilos urbanos em áreas de vulnerabilidade social na Região Metropolitana da Grande Vitória.

SERVIÇO


  • Sílabas & Sons;
  • Com Zezé Motta e Orquestra Jovem Capixaba;
  • Quando: 16/04 (terça-feira);
  • Horário: às 19h30;
  • Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.

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