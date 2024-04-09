Zezé Motta participa de bate-papo musical no Espírito Santo

A atriz e cantora Zezé Motta desembarca no Espírito Santo para um bate-papo musical. O Sílabas & Sons acontece no próximo dia 16, às 19h30, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O evento, que também terá a participação da Orquestra Jovem Capixaba, é um convite ao público para uma aproximação da trajetória de artistas e histórias de vida.
No bate-papo, a artista compartilha detalhes de vida e carreira, além de cantar grandes sucessos da MPB. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla. O evento incentiva a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado a entidades sociais.
Desde 2022, o projeto já recebeu milhares de pessoas e promoveu encontros com renomados artistas em Minas Gerais. No Espírito Santo, o projeto estreou em 2023, com participação do cantor e compositor Danilo Caymmi.
ZEZÉ MOTTA
Zezé Motta tem trajetória marcante na história da cultura brasileira. Sua interpretação icônica como Xica da Silva e sua contribuição para a música brasileira são apenas alguns exemplos do seu impacto para a arte. A artista também é ativista em prol da representatividade negra e da igualdade social. Zezé também inspira e capacita gerações de mulheres que lutam por reconhecimento e oportunidades.
ORQUESTRA JOVEM CAPIXABA
Formada por jovens e adolescentes das principais comunidades de Vitória, a Orquestra Jovem Capixaba já tem vasta experiência no mercado musical local. A iniciativa desenvolve música de vários estilos urbanos em áreas de vulnerabilidade social na Região Metropolitana da Grande Vitória.
SERVIÇO
- Sílabas & Sons;
- Com Zezé Motta e Orquestra Jovem Capixaba;
- Quando: 16/04 (terça-feira);
- Horário: às 19h30;
- Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.