Zezé Motta participa de bate-papo musical no Espírito Santo

A atriz Zezé Motta vai participar de bate-papo musical Crédito: Divulgação | @zezemotta

A atriz e cantora Zezé Motta desembarca no Espírito Santo para um bate-papo musical. O Sílabas & Sons acontece no próximo dia 16, às 19h30, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O evento, que também terá a participação da Orquestra Jovem Capixaba, é um convite ao público para uma aproximação da trajetória de artistas e histórias de vida.

No bate-papo, a artista compartilha detalhes de vida e carreira, além de cantar grandes sucessos da MPB. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla. O evento incentiva a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado a entidades sociais.

Desde 2022, o projeto já recebeu milhares de pessoas e promoveu encontros com renomados artistas em Minas Gerais. No Espírito Santo, o projeto estreou em 2023, com participação do cantor e compositor Danilo Caymmi.

ZEZÉ MOTTA

Zezé Motta tem trajetória marcante na história da cultura brasileira. Sua interpretação icônica como Xica da Silva e sua contribuição para a música brasileira são apenas alguns exemplos do seu impacto para a arte. A artista também é ativista em prol da representatividade negra e da igualdade social. Zezé também inspira e capacita gerações de mulheres que lutam por reconhecimento e oportunidades.

ORQUESTRA JOVEM CAPIXABA

Formada por jovens e adolescentes das principais comunidades de Vitória, a Orquestra Jovem Capixaba já tem vasta experiência no mercado musical local. A iniciativa desenvolve música de vários estilos urbanos em áreas de vulnerabilidade social na Região Metropolitana da Grande Vitória.

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