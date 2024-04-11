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BBB 24

Quem vai ganhar o 'BBB 24'? Veja os favoritos na reta final, segundo as casas de apostas

Grande final ocorre na próxima terça-feira, 16, e o programa segue em "modo turbo"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 12:00

Davi e Isabelle, os participantes favoritos a vencer no BBB 24, segundo sites de apostas
Davi e Isabelle, os participantes favoritos a vencer no BBB 24, segundo sites de apostas Crédito: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2024)/TV Globo
O Big Brother Brasil 24 entrou em seus últimos dias. A grande final ocorre na próxima terça-feira, 16, e o programa segue em "modo turbo". Após a eliminação de Lucas Henrique na noite de terça, 9, restam cinco participantes na casa mais vigiada do Brasil, todos do grupo dos Pipocas.
Mais do que nunca, é hora da pergunta: Quem vai ganhar o BBB 24? Segundo sites de apostas, a resposta é Davi, disparado na frente. Em seguida, aparecem Matteus e Isabelle.
Em levantamento* feito em três das principais empresas que realizam este tipo de serviço para o Big Brother Brasil, SportingBet, Betano e Bet365, a odd de Davi vencer o programa se aproxima de 1.00, estando entre 1.03 e 1.05. Matteus, por sua vez, tem uma odd de cerca de 10.00, e Isabelle de 20.00. As odds relacionadas a Alane e Beatriz variam mais expressivamente de site para site, ficando por volta de 100.00.
Os números remetem à quantidade de dinheiro que seria recebido em caso de acerto para cada real apostado. Para uma aposta de R$ 100, por exemplo, a pessoa receberia R$ 103 se escolhesse Davi, R$ 1.000 para Matteus e R$ 2.000 para Isabelle. No caso de Alane ou Beatriz, receberia por volta de R$ 10.000. São valores mais altos justamente pelas chances de vitória serem consideradas remotas. Em caso de erro, porém, todo o dinheiro é perdido.
Nas apostas, as chamadas odds (representadas em cotações) mostram a probabilidade de acerto. Quanto mais chances uma aposta tem de ser acertada, menor será a cotação. Ou seja, quanto mais próxima de 1.00 a odd estiver, maiores as chances de determinado evento se concretizar.
Valor das apostas do 'BBB 24' na SportingBet:
- 1.03 - Davi- 15.00 - Matteus- 21.00 - Isabelle- 101.00 - Alane- 151.00 - Beatriz
Valor das apostas do 'BBB 24' na Betano
- 1.05 - Davi- 15.00 - Matteus- 20.00 - Isabelle- 100.00 - Alane- 100.00 - Beatriz
Valor das apostas do 'BBB 24' na Bet365
- 1.05 - Davi- 10.00 - Matteus- 17.00 - Isabelle- 51.00 - Alane- 101.00 - Beatriz
* Consulta realizada por volta das 15h do dia 10 de abril de 2024.

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