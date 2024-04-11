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Pós-BBB

'Gosto de me relacionar com outras pessoas fofoqueiras', diz MC Binn

"Eu coleto informações e repasso para quem precisa ser informado. Eu sou fofoqueiro na vida", disse o ex-participante do BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 10:45

'Gosto de me relacionar com outras pessoas fofoqueiras', diz MC Bin Laden
MC Bin Laden disse que gosta de se envolver com pessoas fofoqueiras Crédito: Reprodução/Instagram/@binladen
MC Binn, 17º eliminado do BBB 24, participou do BBB - A Eliminação (Multishow), com Ana Clara, e confessou que gosta de se relacionar com outras pessoas fofoqueiras.
No programa, Ana Clara relembrou algumas fofocas criadas por Binn no BBB 24: "Quero que você me diga, com toda a falta de respeito do mundo, você é uma pessoa fofoqueira na vida?"
O funkeiro foi sincero na resposta: "Ah, eu sou, né. É meu jeito. Gosto de me relacionar com outra pessoa que é fofoqueira também. Se ela quiser contar algo de alguém ou falar mal de alguém, eu sou totalmente ouvinte."
Ana Clara brincou: "Então, você coleta informações..."
"Eu coleto informações e repasso para quem precisa ser informado. Eu sou fofoqueiro na vida. É legal falar mal dos outros, às vezes você não tem nada para fazer e está ali tomando um café, uma cerveja. Tem que ter assunto para falar!", disse MC Binn.

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