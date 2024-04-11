'Gosto de me relacionar com outras pessoas fofoqueiras', diz MC Binn

MC Bin Laden disse que gosta de se envolver com pessoas fofoqueiras Crédito: Reprodução/Instagram/@binladen

MC Binn, 17º eliminado do BBB 24, participou do BBB - A Eliminação (Multishow), com Ana Clara, e confessou que gosta de se relacionar com outras pessoas fofoqueiras.

No programa, Ana Clara relembrou algumas fofocas criadas por Binn no BBB 24: "Quero que você me diga, com toda a falta de respeito do mundo, você é uma pessoa fofoqueira na vida?"

O funkeiro foi sincero na resposta: "Ah, eu sou, né. É meu jeito. Gosto de me relacionar com outra pessoa que é fofoqueira também. Se ela quiser contar algo de alguém ou falar mal de alguém, eu sou totalmente ouvinte."

Ana Clara brincou: "Então, você coleta informações..."