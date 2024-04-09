  • Após levar fora de Giovanna na casa, MC Bin Laden diz que está saindo com ela
Novo casal?

Após levar fora de Giovanna na casa, MC Bin Laden diz que está saindo com ela

MC Bin Laden -que agora assina artisticamente com MC Binn - e Giovanna parecem ter dado uma nova chance ao romance vivido no BBB 24.
Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 20:20

MC Bin Laden e Giovanna trocam selinhos em madrugada de festa
MC Bin Laden e Giovanna trocam selinhos em madrugada de festa no BBB Crédito: Reprodução/Globoplay
MC Bin Laden -que agora assina artisticamente com MC Binn - e Giovanna parecem ter dado uma nova chance ao romance vivido no BBB 24. O funkeiro contou que vem saindo com a nutricionista, eliminada no último domingo (7).
Segundo Binn, Tadeu Schmidt ajudou o funkeiro a se reaproximar de Giovanna -que havia posto um fim na relação- após a sua saída. "Quando ela saiu [do BBB, no domingo], o Tadeu deu a deixa e falou para ela: 'Ele tá no Rio, hein'... O Tadeu me fortaleceu", disse ele à revista Quem.
O encontro, aparentemente, aconteceu e rendeu evolução no relacionamento: "As coisas estão evoluindo. Está favorável. Repetimos a cena do dia da Ivete", disse, referindo-se ao beijo que trocaram na noite em que Ivete Sangalo se apresentou no BBB 24.
"Não vou mentir que curti ficar com a Giovanna. A Giovanna é uma mina cheirosa", disse ele. Ao contrário do funkeiro, a mineira disse, no café da manhã com Ana Maria Braga, que os dois continuariam amigos.
O funkeiro ainda contou que ouviu o ronco da mineira no programa: "Foi só uma vez, quando ela estava vestida com a roupa do Rato", disse, citando o traje de um dos castigos do monstro da edição. "No quarto Gnomo, quem ganhava no ronco era o Rodriguinho."

