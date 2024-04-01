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Leandro Hassum critica Davi do BBB 24: "Machista, redpill e não deixa ninguém falar"

Ator diz que torcia para Leidy, defende Fernanda e se diz contra cultura do cancelamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 09:58

Leandro Hassum critica Davi
Leandro Hassum critica Davi Leandro Hassum critica Davi Crédito: Reprodução
Em entrevista a Ana Clara no Mesacast deste domingo (31), Leandro Hassum deu sua opinião sobre os participantes do BBB 24. O ator, que torcia por Leidy, já eliminada, revelou que não gosta de Davi e que o considera machista.
"Não gosto do Davi, não voto para ele, desculpa quem é fã dele. Ele tem atitudes machistas, redpill, não deixa ninguém falar. O que ele faz com a Isabelle é horrível", falou o ator, que no entanto é contra cancelar qualquer participante do reality.
O termo redpill, usado pelo ator, se refere a uma subcultura difundida na internet por influenciadores e "coaches" de comportamento que sexualizam mulheres.
"Sou totalmente contra a política do cancelamento, seja da pessoa que for. Ninguém tem que ser cancelado. Fernanda é uma mulher, uma mãe, uma menina que tem os problemas dela. Também não cancelaria o Davi. Não seria amigo dele aqui fora, assim como acho que a Isabelle não vai ser, mas não o cancelaria", disse Hassum.
"Mesmo o Lucas, que deu uma pisada de bola em um casamento de 15 anos, mas ninguém está livre disso. Acho que temos que respeitar o momento dele quando ele sair", ponderou o ator. "São pessoas que estão começando a vida."

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