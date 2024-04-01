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Ana Hickmann manda mensagem para Letícia Birkheuer após denúncia de agressão do ex

Apresentadora da Record ressalta a coragem da atriz e diz 'denunciar é o primeiro passo'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 08:45

Ana Hickmann se posiona após sofrer violência doméstica como Letícia Birkheuer
Ana Hickmann se posiona após sofrer violência doméstica como Letícia Birkheuer Crédito: Reprodução/Instagram
Letícia Birkheuer recebeu apoio de várias famosas após denunciar o ex-marido Alexandre Furmanovich por agressão neste domingo (31) e uma das mensagens que chamou a atenção de Ana Hickmann. Apresentadora da Record encorajou a atriz por ter denunciado a violência doméstica. "Letícia, força! Você não está sozinha. Denunciar é o primeiro passo", comentou Ana.
A também modelo contou ter sido agredida por Furmanovich durante o casamento e ameaçada em um episódio recente mesmo com mais de 10 anos de separação."O meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente e há testemunhas. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve", explicou em um vídeo.
Post de Ana Hickmann apoiando Letícia Birkheuer
Post de Ana Hickmann apoiando Letícia Birkheuer Crédito: Reprodução/Instagram
Birkheuer prosseguiu no desabafo: "Sinto-me insegura, vulnerável, o pai de meu filho é um empresário do setor de joias, dono de joalheria, e se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça. Busquei força e coragem na minha mãe, nas minhas tias, nas minhas avós e minhas amigas. Todas mulheres de fibra", destacou Letícia.
Hickmann denunciou Alexandre Correa por violência doméstica, em novembro de 2023. Desde então, ela e o empresário vivem um divórcio conturbado, com investigações sobre as contas das empresas do ex-casal e até processos relacionados à exposição do filho.
Apresentadora chegou a fazer uma carta aberta um mês após registrar um boletim de ocorrência contra o empresário. "Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa. Eu poderia virar um caramujo, ficar triste e me esconder. Consigo ver que a cada dia estou mais forte e não vou ficar estatelada, eu quero levantar, eu quero continuar", disse Ana na ocasião.

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