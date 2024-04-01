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Agressão

Leticia Birkheuer denuncia ex-marido por agressão e se pronuncia em vídeo

Atriz publicou vídeo para confirmar denúncia contra Alexandre Furmanovich; ‘Estadão’ procurou o empresário, mas não teve resposta até a publicação desta matéria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 08:23

Leticia Birkheuer denuncia ex-marido por agressão
Leticia Birkheuer denuncia ex-marido por agressão Crédito: Reprodução/Instagram/@leticiabirk
Neste domingo, 31, a modelo e atriz Leticia Birkheuer publicou um vídeo em que declara ter sido agredida pelo ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovich. O Estadão procurou Furmanovich, mas não teve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
Birkheuer se pronunciou após uma publicação da revista Veja no último sábado, 30. Na notícia, afirma-se que a modelo conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido.
Leticia confirmou a informação, acrescentando que foi "agredida em um lugar público" pelo pai de seu filho.
"Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança", escreveu ela na publicação. "Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve".
Segundo Leticia, ela se sente "insegura e vulnerável" com Alexandre. "O pai do meu filho é um "empresário do setor de jóias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso", afirmou.
"Não se cale. Denunciem, tem pessoas aí para ajudar a gente. Denuncie o agressor, porque isso não pode ficar impune", completou.

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