Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Alexandre Correa diz que sofreu com greve de sexo de Ana Hickmann antes da separação
Famosos

Alexandre Correa diz que sofreu com greve de sexo de Ana Hickmann antes da separação

Empresário conta que apresentadora pediu para que ele deixasse o quarto do casal no início de 2023 e acusa: 'fator Edu Guedes'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Março de 2024 às 08:24

Alexandre Correa volta a falar do envolvimento de Ana Hickmann e Edu Guedes
Alexandre Correa volta a falar do envolvimento de Ana Hickmann e Edu Guedes Crédito: Reprodução/Instagram
Aexandre Correa, 51, voltou a acusar Ana Hickmann, 43, de traição uma semana depois dela anunciar o seu namoro com Edu Guedes, 49. O empresário contou em uma entrevista nesta terça-feira (19) que seu casamento não andava bem nos últimos três anos. Ele ainda disse ter sofrido com uma greve de sexo por oito meses, em 2023.
No início de novembro, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o então marido e logo depois os dois se separaram. "O último quadrimestre de 2021 para frente..., 2022 e 2023...foram caóticos. A Ana Hickmann não poupava de me humilhar na frente de quem quer que fosse, de me desqualificar, era muito triste e humilhante", lamentou.
Segundo o empresário, a greve de sexo feita ex-mulher começou em fevereiro do ano passado. "Agora a gente sabe o porquê: o fator Eduardo Guedes. A Ana Hickmann me convocou a sair do quarto, ela pediu que eu saísse e fosse dormir em outra suíte. Nunca mais houve contato físico entre nós", disse Alexandre para Rádio Itatiaia.
Correa negou na entrevista ter se envolvido com outra pessoa durante o casamento com Hickmann. Disse ainda que "faltou coragem" para pedir divórcio. "Eu fui um otário, permissivo. Essa culpa eu não tiro".
Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram a sua primeira aparição pública como um casal, nesta terça-feira (19), em evento no Rio de Janeiro. Eles marcaram presenças no SRE Trade Show - Super Rio Expofood, no Riocentro, e posaram para fotos de mãos dadas, cochichando no ouvido do outro e trocando beijos e abraços. O casal não falou com a imprensa.

Veja Também

Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijo quente em primeira aparição como casal

Ana Hickmann chora em live ao falar sobre violência doméstica: 'Se protejam'

Relembre 10 momentos marcantes da capixaba Raquele no 'BBB 24'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ana Hickmann Famosos Alexandre Correa edu Guedes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados