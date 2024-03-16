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Caso de Justiça

Ana Hickmann chora em live ao falar sobre violência doméstica: 'Se protejam'

A apresentadora se pronunciou novamente sobre a violência doméstica que expôs e que virou caso de Justiça contra seu ex-marido, Alexandre Correa.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2024 às 14:25

Ana Hickmann chorou ao falar sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correa
Ana Hickmann se pronunciou novamente sobre a violência doméstica Crédito: Reprodução/Domingo Espetacular/TV Record
A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou novamente sobre a violência doméstica que expôs e que virou caso de Justiça contra seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa.
Durante live com a desembargadora aposentada Kenarik Boujikian e com a coordenadora da Casa de Mulher Brasileira, Ana Cristina Sousa, Ana se emocionou, mais para o fim do bate-papo, e afirmou, ao responder mais diretamente sobre o próprio caso.
"A palavra 'vergonha' é algo que todas nós sentimos, quando passa por violência e se depara com aquilo. Violência emocional é a primeira que a gente não quer acreditar que está acontecendo. A violência patrimonial a gente descobre depois de forma muito bruta. A violência processual é ao longo da trajetória do caminho para conseguir ter nossos direitos preservados", começou.
"Em briga de marido mulher se bota a colher, sim. Existem inúmeras formas que podemos ajudar. A informação é nosso maior escudo de proteção. Estamos juntas. Não tenham medo. Se protejam", encerrou a apresentadora.
Ana Cristina também parabenizou Hickmann pela força e coragem demonstradas em meio a tanta exposição. "Obrigada por não se calar e ser a voz de milhares, é sobre não ficar quieta. Não ter vergonha", completou.

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