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Após ser expulsa do BBB 24, Wanessa Camargo conta sua versão de agressão a Davi

Wanessa Camargo participou de sua primeira entrevista à imprensa desde que foi expulsa do BBB 24 por agressão a Davi.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2024 às 08:46

Wanessa pede desculpas a Davi
Wanessa Camargo participou de sua primeira entrevista à imprensa Crédito: Reprodução/Instagram
Wanessa Camargo participou de sua primeira entrevista à imprensa desde que foi expulsa do BBB 24 por agressão a Davi. A cantora desabafou a Renata Ceribelli, no Fantástico do próximo domingo (17), sobre o cancelamento sofrido e sobre as falas racistas.
"Eu não sou os 55 dias que passei lá (na casa). Eu sou 40 anos de vida", disse Wanessa durante um trecho divulgado da entrevista. A cantora comentou sua relação com Davi: "Eu tenho que ter humildade e olhar: 'Onde que eu estou errando?'".
Após sair do reality, Wanessa já gravou vídeo pedindo desculpas a Davi e reconhecendo que teve falas racistas: "Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural". "Quero aprender e me tornar antirracista", disse ela.

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