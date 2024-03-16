Jão confirma namoro com Pedro Tófani após beijo

Jão confirmou que está namorando Crédito: Reprodução @jao

Jão participou do PodDelas, apresentado por Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, e confirmou que está namorando Pedro Tófani, produtor que beijou no fim de seu show em São Paulo.

Pedro estava no estúdio durante a gravação do podcast, e o artista disse, envergonhado, que o admira muito: "Gente, desculpa, mas eu estou achando muito estranho. Que saco".

Na sequência, Tatá questionou se eles estão namorando o cantor afirmou que sim.

Jão contou que eles tiveram idas e vindas, desde quando se conheceram, em 2013: "Eu não lembro quando começou, quando parou e voltou... A gente é muito unido, muito amigo, gosta muito um do outro gosta da companhia. A gente se confia e se admira muito".

O artista acrescentou que não costuma expor o relacionamento: "É estranho falar sobre, eu sempre tomei muito cuidado, porque eu prefiro muito mais escrever e contar sobre isso musicalmente, me sentia mais tranquilo, mais confortável, nesse sentido".