Jão confirma namoro com Pedro Tófani após beijo

Jão participou do PodDelas, apresentado por Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, e confirmou que está namorando Pedro Tófani, produtor que beijou no fim de seu show em São Paulo.
Pedro estava no estúdio durante a gravação do podcast, e o artista disse, envergonhado, que o admira muito: "Gente, desculpa, mas eu estou achando muito estranho. Que saco".
Na sequência, Tatá questionou se eles estão namorando o cantor afirmou que sim.
Jão contou que eles tiveram idas e vindas, desde quando se conheceram, em 2013: "Eu não lembro quando começou, quando parou e voltou... A gente é muito unido, muito amigo, gosta muito um do outro gosta da companhia. A gente se confia e se admira muito".
O artista acrescentou que não costuma expor o relacionamento: "É estranho falar sobre, eu sempre tomei muito cuidado, porque eu prefiro muito mais escrever e contar sobre isso musicalmente, me sentia mais tranquilo, mais confortável, nesse sentido".
Jão relembrou o beijo que deu em Pedro ao fim de seu show: "Me bateu uma vontade durante o show, uma euforia, e eu tava muito feliz, porque a gente construiu junto, estava realizando tudo aquilo junto, eu falei: 'vou tascar um beijo na boca desse homem agora, pra gente comemorar.' E com fogos de artifício, nada demais, uma situação completamente tranquila. E aí eu fui lá e beijei".