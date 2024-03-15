Dado Dolabella se nega a falar sobre status do relacionamento com Wanessa

Dado Dolabella afirma que relacionamento com Wanessa Camargo passa por crise Crédito: Reprodução / Instagram @dadodolabella

Dado Dolabella, 43, não quis comentar sobre o status do relacionamento com Wanessa, que foi expulsa do Big Brother Brasil 24 após agredir Davi. Em entrevista à Quem, o ator declarou que não quer falar da vida pessoal.

O ator não quis comentar como está o seu relacionamento com Wanessa. "Não quero comentar sobre a minha vida pessoal, que já foi devassada. Sempre que comento sobre isso, a resposta é distorcida. Vivo hoje a retomada da minha carreira artística após o período sabático na maravilhosa Chapada dos Veadeiros. Devo muito à Wanessa essa minha volta para São Paulo e a retomada da minha carreira artística. Ela me fez ver que em São Paulo e por meio da arte, eu conseguiria gerar muito mais luz a esse movimento".

Questionado sobre como virou centro das atenções com a participação da namorada no BBB, ele contou como encarou a situação, que teve ataques até da ex-namorada Luana Piovani. "Assunto do passado e encerrado há anos. Assuntos de mais de 10 anos e resolvidos no passado cessaram. Aprendi com meus erros. Era muito novo e aconteceram no período da perda do meu pai, que foi um impacto muito grande para mim. As pessoas se aproveitam de uma ou duas situações do passado. Além disso, tudo com esses perfis de fofoca e mídia vazia ganham uma proporção absurda".

Ele continuou e afirmou: "Por isso hoje estou me posicionando em relação às fake news e assuntos que foram resolvidos há anos, mas que por conta do BBB acabaram voltando. Busquei profissionais para me ajudarem sobre isso tudo. Tenho ao lado a minha advogada Fernanda Tripode, que também faz um trabalho incrível pelos animais e causas ambientais, e Gis de Oliveira, uma das melhores do mercado em estratégia de carreira e imagem".

Dado contou que sofreu ao ver a namorada sendo atacada por fatos do passado do ator. "Foi muito difícil. Sabe aquela máxima: 'Mexe comigo, mas não mexe com quem eu amo?'. Em A Fazenda, eu estava participando e acabei ganhando a edição. Agora, estive acompanhando quem eu amava e vendo as pessoas a atacando por julgamentos baseados em um jogo de convivência com desestabilização emocional sem defesa, onde oportunistas tentaram me usar para atingi-la", afirmou.

Por essa razão, o ator viu a necessidade se posicionar para defendê-la dos comentários negativos. "Me fez muito mal e me vi com a responsabilidade de me posicionar para cessar com as mentiras ao meu respeito, na intenção de protegê-la e apoiá-la apenas".