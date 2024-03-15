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Marco Pigossi diz que cineasta o pediu em casamento após filmagem

Ator contou que o pedido foi feito com o fim das filmagens de "High Tide", em que Pigossi é co-produtor e protagonista e o marido é diretor e produtor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 14:47

Marco Calvani e Marco Pigossi: casamento em São Paulo
Marco Calvani e Marco Pigossi: casamento em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
Marco Pigossi, 35, contou como o marido, o cineasta italiano Marco Calvani, o pediu em casamento. O ator afirmou que aconteceu no último dia de filmagem.
O ator contou que o pedido foi feito com o fim das filmagens de "High Tide", em que Pigossi é co-produtor e protagonista e o marido é diretor e produtor. Os dois se casaram em dezembro do ano passado, em São Paulo. "Ele me pediu em casamento no último dia. Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história", disse o ator, em entrevista à CNN, no festival SXSW, no Texas, nos Estados Unidos.
"Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho", disse o ator.
Na entrevista, o ator contou que o personagem mudou a origem após o marido conhecê-lo. "Marco já estava escrevendo o roteiro quando nos conhecemos, mas o personagem principal se tornou brasileiro por minha causa. É uma história de amor que tem tudo a ver com a nossa e me orgulho muito desse trabalho".
Apelido do casal. O ator dissee que os amigos o chamam de "The Marcos". Os dois moram em Los Angeles, nos EUA, e o ator falou da importância de ter ido morar fora. "Era fundamental que eu me distanciasse para ter outras experiências, para me entender melhor, e esse foi um processo que esse filme conclui. Eu quis colocar isso para fora também como ator, porque tinha tudo isso dentro de mim, queria colocar na tela. Acho importante a gente naturalizar e falar dessa questão. Então esse personagem fecha esse ciclo".
Os dois estão juntos há mais de quatro anos. O relacionamento foi divulgado publicamente em novembro de 2021, quando o ator revelou o namoro em um post no Instagram. Eles se conheceram durante uma viagem em Massachusetts, nos EUA, em 2019.

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