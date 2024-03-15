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Andressa Urach revela estado de saúde após cirurgia para retirar costela

Influenciadora retirou a costela, além de outros procedimentos. "Foi tudo bem graças a Deus", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 14:08

Andressa Urach
Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial
Em depoimento à revista Quem, Andressa Urach, 36, contou sobre seu estado de saúde após várias cirurgias estéticas.
A influenciadora retirou a costela, além de outros procedimentos. "Foi tudo bem graças a Deus. Fiz retirada das costelas, aumento das próteses nos seios e lipo", disse para a Quem.
Ela terá alta no sábado (16). "Estou bem. Tenho alta amanhã", revelou.
Andressa conta que fez tudo isso para aumentar as vendas de seus conteúdos adultos. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos", falou.

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